Российский ВПК представил ходовой образец нового электромобиля E-Neva

Утверждается, что новинка будет разгоняться до сотни быстрее, чем за три секунды, обладает мощностью «тесловского» класса и рядом других неплохих технических характеристик.

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» представил первый способный к движению прототип своего электромобиля E-Neva главе Минпромторга Денису Мантурову. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Машина выглядит заметно более хорошо задуманной, чем все остальные образцы электромобилей, показанные до этого в России (включая так называемый электрический «Москвич»). В то же время, амбициозность проекта означает и возможные трудности при его внедрении в серию.

Еще 15 июля 2022 года, во время заседания Госдумы, на котором Дениса Мантурова утвердили вице-премьером, было объявлено, что электромобили — одно из перспективных направлений развития российского автопрома. Видимо, для придания какой-то актуальности этим заявлениям, 16 июля, в ходе визита Мантурова в Нижний Новгород, ему показали E-Neva. Этот электромобиль разрабатывают предприятия концерна «Алмаз-Антей», занимающегося в основном выпуском вооружений и военной техники.

По салону ясно, что речь идет о далеко не окончательной версии машины Источник изображения: Wikimedia Commons

Ходовой образец машины производит смешанное впечатление. Известно, что ее шасси было создано Обуховским заводом «Алмаз-Антея», а вот кузов — Санкт-Петербургским политехом. Шасси выглядит достаточно серьезно: при общей длине машины в 4,5 метра там довольно длинная колесная база, что говорит о большом размере пассажирского салона. Учитывая, что емкость багажника заявлена в 610 литров (то есть также значительной), кроссовер, несмотря на компактность, выглядит неплохо задуманным.

В то же время его аэродинамическое совершенство должно быть не очень высоким. Вряд ли коэффициент аэродинамического сопротивления там ниже 0,26, и весьма вероятно, что он ближе к 0,29. Для сравнения, у электрокроссовера Model Y этот коэффициент — всего лишь 0,23. Конструкторы также не воспользовались такими очевидными мерами снижения сопротивления, как замена боковых зеркал камерами или использование более обтекаемых («закрытых») колесных дисков (как у тех же Tesla Model Y и Model 3).

Утверждается, что запас хода на одной зарядке у машины будет 463 километра при емкости аккумуляторов в 70 киловатт-часов. Это требует расхода энергии всего лишь в 15,12 киловатт-часов на 100 километров, что на 10% ниже, чем у Model Y. Однако с учетом аэродинамики E-Neva она не может быть энергоэффективнее Model Y. Очевидно, пробег на одной зарядке для нее рассчитан не по циклу EPA, а по европейскому WLTP. В этом случае реальный пробег на одной зарядке будет в районе 400 километров, что, впрочем, тоже довольно неплохо (на уровне базовой версии Model Y).

Отчетливо видно, что общая компоновка платформы повторяет концепцию Tesla: по возможности плоская батарея, разнесенная по всему днищу пассажирской части автомобиля Источник изображения: Wikimedia Commons

Ранее объявлялось, что E-Neva имеет два электромотора (по одному на каждой оси), с общей мощностью 435 лошадиных сил и с моментом в 824 ньютон-метра. Заявляют, что этого хватит до разгона до 100 километров в час за 2,7 секунды. Но, очевидно, речь о времени за вычетом прокрутки колес при старте. Запуск машины в серию предполагается в 2024 году. Возможно, он будет сдвинут на более поздний срок, поскольку речь идет о полноценном электромобиле с большим аккумулятором, а не переделках ДВС-машин. Запуск в серию таких изделий, по опыту Tesla, обычно требует многих лет работы.

Салон машины — по всей видимости, это больше ходовой макет, чем окончательный облик прототипа — довольно велик и оснащен двумя экранами, один из которых размещен в центре, а второй — перед рулем.

В последние месяцы распространяется информация о том, что у машины будет и гибридная версия. Гибрид планируется последовательным (то есть, двигатель должен заряжать батарею, а не вращать колеса), а запас хода в этом варианте повысится до 810 километров. Эта версия авто вызывает некоторое недоумение, потому что с 70 киловатт-часами аккумуляторов машина и так должна быть на 20 тысяч долларов дороже обычной. Зачем удорожать ее еще и за счет добавления еще и ДВС — не вполне ясно.

В то же время, разработка выглядит намного более зрелой, чем представленные ранее российские электромобили. В том числе — и значительно более продуманной, чем «электромосквич», разбору которого мы недавно посвятили отдельный текст. В отличие от него E-Neva имеет мощные моторы, позволяющие в разы эффективнее использовать регенеративное торможение, что увеличивает пробег на одной зарядке.