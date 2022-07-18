Минобороны РФ показало видео удара по HIMARS в Донбассе

Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии.

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России в воскресенье опубликовало видео уничтожения американской реактивной системы залпового огня HIMARS в ходе специальной военной операции на Украине.

Кадры удара по HIMARS Минобороны РФ показало в ходе брифинга официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США", - заявил Конашенков.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

6 июля Минобороны РФ заявило об уничтожении ударом высокоточных ракет двух пусковых установок HIMARS на территории ДНР. 11 июля российские военные заявили, что морскими ракетами "Калибр" уничтожен оружейный склад в Днепропетровской области, где хранились боеприпасы, в том числе для систем HIMARS.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.