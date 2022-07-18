Чем кормят российских военных во время спецоперации на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры работы полевой кухни во время специальной военной операции. «Газета.Ru» разбиралась, как обеспечивается питание российских военнослужащих в ДНР, ЛНР и на Украине.

За организацию питания военнослужащих отвечают подразделения материально-технического обеспечения (МТО).

«Армейский тыл - это огромная структура в составе Вооруженных сил, в задачах которой большую роль занимает и обеспечение питания личного состава. В том числе и на передовой, в боевых условиях, где военнослужащие должны быть накормлены и обеспечены всеми нормами продовольственного довольствия, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Александр Колпаков, в прошлом офицер тыла ВС РФ. - Есть опыт войны в Афганистане, в других «горячих точках», где тыловые службы обеспечивали солдат и офицеров полноценным питанием. Еще больший опыт появился во время последних масштабных учений российской армии, где были задействованы сотни тысяч военнослужащих, и всех их нужно было накормить и напоить. Горячие питание для солдат также важно, как автоматы и патроны».

Основные армейские полевые кухни, которые обеспечивают питанием военнослужащих, это ПАК-200М и ПК-130М. Они способны накормить по 200 и 130 человек соответственно.

Особенностью ПАК-200М является ее мобильность - готовить еду можно как на стоянке, так и в движении. Два повара, необходимый запас продовольствия и воды, позволяют накормить несколько подразделений.

ПК-130М считается наиболее востребованной походной кухней, удобна она и в транспортировке, поскольку буксируется любым транспортным средством. Помимо 4-х котлов, в нее входит еще и духовка, а работать она может на дровах, на жидком топливе, на газе и угле.

Более модернизированный аналог - мобильная кухня-столовая переменного объема КСВК-240/24. Из-за выдвижных по бокам секций-крыльев, в три раза увеличивающих внутренний объем, в армии такую кухню называют еще «бабочкой». Внутри за столами комфортно могут принимать пищу 24 человека.

В настоящее время в российской армии эксплуатируется около 10 тыс. полевых кухонь.

«Помимо горячего питания полевых кухонь, российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в отрыве от основных сил, получают сухие пайки. Их официальное название - индивидуальные рационы питания (ИРП), которые существуют в семи вариантах, энергетическая ценность каждого превышает 4,5 тыс. ккал. Варианты различаются от времени года (летний-зимний), условий употребления (боевой и повседневный), свой паек у десантников и спецназовцев - более компактный. Сухпайки рассчитаны на три приема пищи в сутки - пластиковых ложек в нем тоже три», - объяснил «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Обязательный набор - галеты, мясные и овощные консервы, шпик или паштет, консервы из фруктов (летний вариант), плавленый сыр, сахар, джем или фруктовый концентрат, фруктовые палочки, молочный напиток, шоколад, растворимый кофе и чай в пакетиках, соль и перец. Присутствуют салфетки, спички, портативный разогреватель (с таблетками сухого спирта), жевательная резинка, обеззараживающие таблетки и поливитамины. Предусматривается, что ИРП может употребляться военнослужащими не более трех суток.

Основными изготовителями сухпайков для Минобороны РФ являются Барышский мясокомбинат и Грязинский пищевой комбинат - ПАО «ГПК».

«Требования к ИРП очень высокие, поэтому у нас свой контроль всех пищевых компонентов сухпайка,

- рассказал «Газете.Ru» генеральный директор ПАО «ГПК» Валерий Ковалевич. - Основные условия - быстро приготовить пищу в полевых условиях, исключить скоропортящиеся продукты, вызывающие проблемы с желудком, набор должен быть питательным и содержать достаточное количество полезных веществ, это не менее 60 процентов мяса и не более 16 процентов жира.

А еще ИРП нашего производства "не тонет в воде и не горит в огне". Внешняя оболочка - это сложный технологичный элемент, к которому военное ведомство предъявляет жесткие требования. Сухой паек не должен получить повреждений, даже если упаковка три часа пролежит в воде на метровой глубине, не менее пяти секунд пробудет в пламени костра».

Виктор Сокирко