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РИА Новости

В Совфеде объяснили, почему Киев не сможет ударить по Крымскому мосту

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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. Реальной угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он защищен противоракетными комплексами и находится в пространственной недосягаемости для Киева, заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключил применения украинскими вооруженными силами американских РСЗО HIMARS и М270 для нанесения ударов по полуострову.

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович также заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".

"Реальных угроз Крымскому мосту нет. Заявление советника главы офиса Зеленского – пана Арестовича, и не только его – … мы слышим. С кем мы имеем дело и для чего озвучиваются подобные заявления, тоже понимаем… Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника", – сказала Ковитиди РИА Новости.

Она отметила, что Россия здраво оценивает технические возможности имеющегося у Украины вооружения, более того, "на опережение предвидим и оцениваем заданные параметры даже не поставленных систем вооружения".

В интервью RT сенатор добавила, что подобные заявления из Киева обусловлены "политическими декларациями для укрепления духа ... украинской армии, терпящей серьезные поражения".

""Крымский мост стоял и будет стоять", подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сенатор Андрей Клишас призвал демилитаризировать всю Украину после угроз атаковать Крымский мост.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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