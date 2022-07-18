Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США", - говорится в сообщении.