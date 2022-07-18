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РИА Новости

Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
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