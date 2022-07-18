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Интерфакс-АВН

Российские истребители Су-27 провели учебные воздушные бои в небе над Балтикой

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Самолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 отработали перехват воздушных целей и технику воздушного боя в небе над Калининградской областью, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"Экипажи самолетов Су-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, экипажи Су-27 поочередно выполняли тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

"В частности, летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, выполнили задачи по принудительной посадке самолёта-нарушителя на аэродром, провели выходы в атаку с выполнением маневров уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником", - сказали в пресс-службе.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря", - заявили в штабе Балтфлота.

Су-27 (по кодификации НАТО - Flanker) - истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Входит в состав российских дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО). Он предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолетов, а также обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.

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