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РИА Новости

Сенатор заявила о недосягаемости Крымского моста для украинских ракет

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Керченский пролив
Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен российскими противоракетными комплексами, свою роль играет и расстояние до моста, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.

В субботу советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".

"Реальных угроз Крымскому мосту нет. Заявление советника главы офиса Зеленского - пана Арестовича, и не только его - о том, что Киев может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность", мы слышим. С кем мы имеем дело и для чего озвучиваются подобные заявления, тоже понимаем", - сказала Ковитиди.

По ее словам, в России здраво оценивают технические возможности имеющегося у Украины вооружения, более того, "на опережение предвидим и оцениваем заданные параметры даже не поставленных систем вооружения".

"Понимаем, что имеющиеся расклады, с учётом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления "беспокойных" украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются", - сказала законодатель.

По словам Ковитиди, очевидно, что действующая украинская власть, отбывающая свой последний политический срок, постоянно "нарываются " на какие- то неприятности, при этом "их хозяева из США" постепенно снимают уже и санкции в отношении России. В Стамбуле прошли четырёхсторонние переговоры по вывозу зерна из Украины между представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, было составлено "всеобъемлющее соглашение" по этому вопросу, напомнила она.

"Пока стороны ожидают юридического закрепления договорённостей и отмашки от президента России, некоторым горячим головам на Украине все еще неймется. Приходится постоянно их ровнять и одергивать", - отметила политик.

Поэтому, по ее мнению, помимо уже предусмотренных мер безопасности Крымского моста, охраняемого двумя полками С-400 "Триумф", комплексами ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", средствами радиоэлектронной борьбы, ещё рядом иных защитных систем и мероприятий, "предусмотрены дополнительные серьёзные меры предосторожности".

Ковитиди также рассказала, что летний сезон в Крыму успешно развивается. "Погода отличная, отдыхающие едут, Крым любят. Обстановка в республике спокойная. Из-за системных угроз украинских горе-политиков, Крым стал самым защищенным местом в мире", - заключила она.

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