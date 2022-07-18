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Военное обозрение

АПЛ «Тигр» проекта 971 «Щука-Б» в ходе модернизации получит новое вооружение

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Источник изображения: topwar.ru

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Тигр" проекта 971 (шифр "Щука-Б"), проходящая ремонт с модернизацией на СРЗ "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), получит новый комплекс вооружения. Об этом сообщил источник в ОПК.

Модернизированный "Тигр" получит на вооружение пакетный комплекс "Калибр-ПЛ", также, как и две другие субмарины этого проекта - "Леопард" и "Волк", проходящие модернизацию на ЦСР "Звездочка". Подлодка должна получить новое радиоэлектронное вооружение, систему управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Ранее сообщалось, что подлодке будет возвращена техническая готовность, модернизация вооружения не предусматривалась.

Атомная лодка "Тигр" после модернизации на заводе "Нерпа" вернется в боевой состав Северного флота, вооруженная комплексом "Калибр"

- приводит ТАСС слова источника.

Возвращение "Тигра" в боевой состав планируется в следующем году, хотя ранее говорилось о 2022. В этом в состав Северного флота вернется АПЛ "Леопард" проекта 971, а в 2023 году - АПЛ "Волк" того же проекта. Все субмарины входят в состав в состав 24-й "Звериной дивизии" Северного флота ВМФ. Всего в составе дивизии 6 субмарин - "Леопард", "Волк", "Тигр", "Вепрь", "Пантера", "Гепард". Три последних - в боевом составе флота.

АПЛ "Тигр" считается находящейся в ремонте с середины 2010-х годов, но к ремонту субмарины на СРЗ "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), приступили в 2019 году.

Подлодка К-154 "Тигр" была заложена в 1989 году в Северодвинске, спущена на воду 10 июля 1993 года, вошла в состав Северного флота 5 декабря 1994 года. Подлодка строилась по проекту с улучшенной акустической скрытностью. Характеристики: Наибольшая длина – 110,3 м; наибольшая ширина – 13,6 м; средняя осадка – 9,7 м; полное водоизмещение – 12770 т; рабочая глубина погружения – 520 м; предельная глубина погружения – 600 м; полная скорость подводного хода – 33 узла; надводная скорость – 11,6 узла; автономность - 100 суток; экипаж – 73 человека.

Вооружение: 4 торпедных аппарата 650 мм, 4 торпедных аппарата 533 мм, торпеды, мины, противокорабельные и противолодочные ракеты.

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Продукция
Club-S
Проекты
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
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