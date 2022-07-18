АПЛ «Тигр» проекта 971 «Щука-Б» в ходе модернизации получит новое вооружение

Источник изображения: topwar.ru
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Тигр" проекта 971 (шифр "Щука-Б"), проходящая ремонт с модернизацией на СРЗ "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), получит новый комплекс вооружения. Об этом сообщил источник в ОПК.
Модернизированный "Тигр" получит на вооружение пакетный комплекс "Калибр-ПЛ", также, как и две другие субмарины этого проекта - "Леопард" и "Волк", проходящие модернизацию на ЦСР "Звездочка". Подлодка должна получить новое радиоэлектронное вооружение, систему управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Ранее сообщалось, что подлодке будет возвращена техническая готовность, модернизация вооружения не предусматривалась.
- приводит ТАСС слова источника.
Возвращение "Тигра" в боевой состав планируется в следующем году, хотя ранее говорилось о 2022. В этом в состав Северного флота вернется АПЛ "Леопард" проекта 971, а в 2023 году - АПЛ "Волк" того же проекта. Все субмарины входят в состав в состав 24-й "Звериной дивизии" Северного флота ВМФ. Всего в составе дивизии 6 субмарин - "Леопард", "Волк", "Тигр", "Вепрь", "Пантера", "Гепард". Три последних - в боевом составе флота.
АПЛ "Тигр" считается находящейся в ремонте с середины 2010-х годов, но к ремонту субмарины на СРЗ "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), приступили в 2019 году.
Подлодка К-154 "Тигр" была заложена в 1989 году в Северодвинске, спущена на воду 10 июля 1993 года, вошла в состав Северного флота 5 декабря 1994 года. Подлодка строилась по проекту с улучшенной акустической скрытностью. Характеристики: Наибольшая длина – 110,3 м; наибольшая ширина – 13,6 м; средняя осадка – 9,7 м; полное водоизмещение – 12770 т; рабочая глубина погружения – 520 м; предельная глубина погружения – 600 м; полная скорость подводного хода – 33 узла; надводная скорость – 11,6 узла; автономность - 100 суток; экипаж – 73 человека.
Вооружение: 4 торпедных аппарата 650 мм, 4 торпедных аппарата 533 мм, торпеды, мины, противокорабельные и противолодочные ракеты.