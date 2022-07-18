Войти
Lenta.ru

В США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»

434
0
0
Атомная подводная лодка проекта 941 "Акула".
Атомная подводная лодка проекта 941 "Акула".
Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

Самые большие в мире и устрашающие субмарины строились не в США, а в Советском союзе, таковым обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками назвал подводную лодку класса «Акула».

По его словам, это российское оружие стало одним из самых грозных «за всю историю». Лодка проекта 941 должна была стать основой советских ядерных сил для сдерживания на море. Она предназначалась для пуска ракет в том числе за Полярным кругом, поэтому корпус был усилен, чтобы проламывать лед.

Также для «Акулы» была разработана новая ракета Р-39, которая обладала достаточной дальностью, чтобы из Арктики нанести удары по любой целит в континентальной части США, пояснил Мизоками.

«Эти левиафаны холодной войны могли уничтожить до 200 целей боевыми зарядами, которые были в шесть раз мощнее бомбы, взорвавшейся над Хиросимой», — добавил он.

Обозреватель отметил, что всего планировалось построить восемь таких субмарин, но удалось создать шесть. После окончания холодной войны их унаследовал флот России. В настоящее время в строю находится одна такая лодка «Дмитрий Донской».

Ранее американское издание The Drive заявило, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 позволит Военно-морскому флоту (ВМФ) России «доминировать в Арктике».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
Арктика
Ядерный щит
Похожие новости
20.01.2021
Прощание с "Красным Октябрем". Почему хотят списать в утиль самую мощную субмарину
23.12.2019
"Здесь построено больше половины всего атомного флота нашей страны". Чем знаменит "Севмаш"
24.04.2017
ВМФ получит самую большую атомную подлодку в мире
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
30.09.2011
Россия избавится от крупнейших в мире подлодок
20.06.2011
"Юрий Долгорукий" тестирует "Булаву". Моряки и конструкторы пытаются "поженить" новый подводный крейсер и новую стратегическую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»