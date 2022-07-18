Как Путин "убил" президентство Байдена

Как Путин "убивает" президентство Байдена

С тех пор, как к власти в США пришел Джо Байден, инфляция — главный повод для беспокойства, пишет индийское издание The Statesman. Автор статьи подчеркивает, что противостояние с Россией оставляет американскому президенту все меньше шансов на переизбрание.

Сунил Шаран (Sunil Sharan)

Учитывая, насколько Байден непопулярен из-за инфляции, демократы ни за что не получат 60 мест и не обезопасят себя от обструкции со стороны республиканцев

Из-за конфликта на Украине Запад навалился на Владимира Путина всей толпой. Они захотели сменить режим в Москве, но вместо этого пал главный дворецкий самого Запада — британский премьер Борис Джонсон. Вот к чему привела их заносчивость. Украина уже давно заигрывает с НАТО и злит Россию. Наконец, Москва не выдержала и взяла дело в свои руки. С тех пор, как в январе 2021 года к власти в США пришел Джо Байден, инфляция — вечный повод для беспокойства. Коронавирус нарушил глобальные цепочки поставок. Бензин подорожал до четырех долларов за галлон. Пандемию Байден обуздал всеобщей вакцинацией (как и Моди в Индии), но укротить инфляцию так и не смог. И она хорошенько его отделает на промежуточных выборах. Поэтому Путин и нанес свой удар. А в отместку Байден и остальной Запад захотели его проучить.

Они пойдут на все, лишь бы его уничтожить. И в лице украинского президента Владимира Зеленского они обрели на все готового партнера. Идти с Путиным на компромисс он не желает. Да и сам Путин не жаждет. Конфликт растянулся на месяцы. Превратился в борьбу на истощение. НАТО вооружила Украину до зубов. Но Россия не сдалась. Тогда Запад ввел против нее строжайшие санкции. Россия — один из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, прежде всего в Западную и Северную Европу. Без российской энергии западные экономики — ту же, немецкую — попросту парализовало. Только представьте, Германия — это экономический центр, опора Запада. Если она рухнет, то потянет за собой всю Европу. Берлин записался было в сторонники "зеленой" энергии, но без российской нефти и газа пришлось вернуться к "грязному" углю.

Индия и Китай начали завозить российскую нефть — для Путина это экономическое шунтирование. Дональд Трамп разрешил добычу нефти и газа методом гидроразрыва на американских федеральных землях — на них приходится примерно четверть страны. Чуть ли не первое, что сделал Байден, придя к власти, — это вернул запрет. Он считает, что гидроразрыв пагубен для климата. Однако ученые сходятся в том, что сжигание газа загрязняет окружающую среду вдвое меньше угля, к которому вернулась Германия. Бензин в Америке подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает, что все образуется. Во-первых, боевые действия на Украине далеки от завершения. Да и даже если это произойдет, Запад все равно не снимет с России санкций — по крайней мере, пока у власти Путин. А он никуда уходить не собирается. В России его по-прежнему любят и ценят. Он дружит с Моди и Си Цзиньпином. Слухи о его нездоровье и покушениях так и остались слухами.

Во-вторых, Байден ни за что не разрешит гидроразрыв — чего бы это ни стоило. Невероятно мощное "зеленое" лобби в его партии считает, что это отрава. Перечить "зеленым" Байден не будет, даже если американцы перестанут путешествовать и начнут питаться замороженной пиццей. Таким образом, Байдена на промежуточных выборах побьют так, как современных президентов еще не бивали. Но стойте: у него еще есть проблеск надежды. Верховный суд США отменил историческое решение по делу Роу против Уэйда о разрешении абортов на федеральном уровне. Американские женщины ополчились. Тема абортов расколола страну как никогда. Трамп заявил, что последнее решение Верховного суда вынес сам Бог, но в частном порядке ворчит, что республиканцы от этого только пострадают, поскольку миллионы женщин ринутся голосовать против. Сейчас у демократов в Сенате 50 мест из 100.

Чтобы отменить решение Верховного суда, им нужно еще десять мест. Отметка в 60 мест обезопасит их от "филибастера" — парламентской обструкции через бесконечные дебаты. Каждые два года меняется лишь треть Сената. Это означает, что в 2022 году на кону всего 33 места. Учитывая, насколько Байден непопулярен из-за инфляции, демократы едва ли получат достаточный перевес, чтобы пресечь обструкцию. Байден же так и останется "хромой уткой". Уже даже демократы жалуются, что Джо слишком старый и слабый и не сможет противостоять в 2024 году кандидату от республиканцев. Первое, что сделает любой президент-республиканец после победы на выборах, — это вернет гидроразрыв на федеральных землях, чтобы облегчить ситуацию на заправках. Благодаря гидроразрыву Америка стала крупнейшим производителем нефти в мире. Несмотря на давление США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла наращивать добычу не намерены. Они гребут деньги лопатой — с чего ради им упускать такую возможность? К тому же они считают, что ни российско-украинская распря, ни санкции Запада их не касаются.

Запад — это прежде всего белые англосаксы-протестанты (США, Великобритания, Германия) и белые католики-латиняне (Франция). В свое время христианская церковь поделилась на католическую, протестантскую и православную — это и есть Россия. Между тремя ветвями сохраняется сильная неприязнь. К тому же русские славяне. Англосаксы и латиняне считают славян низшей расой, хоть те и белые. Для них это возможность преподать славянам урок. Украинцы тоже славяне, и Запад решил, что межславянская усобица — прекрасный шанс поставить крупного славянского врага, Россию, на колени. Но дело в том, что все, кто пытались наказать Россию-матушку (Наполеон, Гитлер), сами жестоко за это поплатились. Та же участь ожидает и Джо Байдена.