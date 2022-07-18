В Испании назвали заявления НАТО оскорблением разума и истины

Действительно ли НАТО — "инструмент мира"?

Rebelión публикует заявление Государственного секретариата Народных христианских общин Испании по поводу прошедшего в Мадриде саммита НАТО. В тексте подвергаются критике заявления Байдена и Столтенберга, а также действия США и НАТО в мире.

Мы, Народные христианские общины Испании, хотим изложить следующие мысли по поводу результатов саммита НАТО в Мадриде, которые вызывают неуверенность и озабоченность будущим всего человечества.

Соглашения, по которым не было проведено голосования

Если мы изучим соглашения НАТО, — соглашения, которые исключили из мучительного референдума по вопросу пребывания Испании в организации (проводился в 1986 году – прим. ИноСМИ) — мы с удивлением можем обнаружить некоторые очень важные договорённости: усиливающийся рост военных расходов, огромное увеличение и развёртывание боевых батальонов, расширение военного присутствия США в шести странах, включая Испанию, использование Сеуты и Мелильи в случае "необходимости", увеличение общих расходов НАТО на 20 миллиардов евро, отправка денег и тяжёлого вооружения Украине или "контроль информации во время конфликтов", как будто её уже не контролируют в обычной жизни. В общем, на еду денег нет, а на убийства — есть.

Столтенберг

Генсек НАТО без зазрения совести заявляет: "Мы стремимся к тому, чтобы наш Альянс продолжал сохранять мир, избегать конфликтов и защищать наш народ и ценности". И говорит он это, зная, что НАТО — инструмент внешней политики США и провоцирования войн, а США — очень воинственная страна, о чём говорят её кровавые вторжения во Вьетнам, Ирак, Ливию, Сомали, Сирию и Йемен… Он знает, что не существует ни одного латиноамериканского государства, в которое бы, следуя доктрине Монро, Вашингтон не вторгался в последние 150 лет.

Самопровозглашение себя организацией, нацеленной на мир, — оскорбление разума и истины. Мы поверим в ценности, которые продвигает Столтенберг, только тогда, когда США превратят более 800 своих военных баз по всему миру в центры продовольствия, мира и согласия.

Заявления о том, что организация избегает конфликтов, тоже очень лживые. Россия никогда не вошла бы на Украину, если бы США не устроили там госпереворот в 2014 году или если бы хотя бы НАТО или США потребовали исполнения Минских соглашений. Однако цель была не примирить Москву и Киев, а "спровоцировать войну геополитических интересов". Глава одного государства даже заявил: "НАТО лает у ворот России". Поэтому можно утверждать, что НАТО и США не являются образцами мира и разрешения конфликтов, а, скорее, наоборот.

Бергольо

С другой стороны, папа Франциск смело и ответственно вмешался в конфликт. Высказав намерение решить проблему, он заявил, что российская спецоперация на Украине, "вероятно, была спровоцирована или неизбежна". "Мы не видим всей драмы, которая скрывается в этом конфликте. Я вижу заинтересованность в испытании и продаже оружия. Это очень грустно, но это то, что поставлено на карту", — добавил он. Как всегда, высказывания Папы римского вызвали вопросы у конформистов и части представителей католической церкви. Но борьба за правду и здравомыслие сейчас имеет свою цену.

Байден

Джо Байден, которого так возвеличивают, заявил: "Атака на одного — это атака на всех". Сколько раз мир мог бы произнести эту фразу в адрес его собственной страны! Преступник, превратившийся в жертву. Сейчас пытаются назначить врагов Мира. Россию характеризуют как "значительную и прямую угрозу", а Китай — как "системный вызов", объявляют эти страны "опасными", и сюда же заодно причисляют Иран, Венесуэлу и Кубу… С каких это пор Венесуэла и Куба опасны для человечества? Из-за односторонних и бесчеловечных санкций США в этих странах нет денег на еду, чего уж говорить о покупке хотя бы миллионной части арсенала Соединенных Штатов. Мир, в котором всё наоборот.

А ещё считают угрозой нелегальную иммиграцию, поскольку она "бросает вызов демократическим интересам, ценностям и модели жизни". То есть США могут свободно грабить любую страну, какую им только заблагорассудится, своими жадными до прибыли корпорациями, но, когда эти народы эмигрируют в поисках лучшей жизни, на которую они имеют право, их можно убивать, как, например, недавно в Мелилье.

Вот какую модель ценностей и демократии они стремятся построить!

Государственный секретариат Народных христианских общин и действующий от его имени Луис Анхель Агилар Монтеро (Luis Ángel Aguilar Montero).