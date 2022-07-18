Залповый вброс: скажутся ли поставки Украине систем HIMARS на ходе СВО

Каковы реальные возможности американских РСЗО и почему ложны слухи об их неуязвимости

Получение вооруженными формированиями Украины двенадцати американских установок залпового огня HIMARS и начало их применения не прошло незамеченным. Украинская пропаганда начала активную рекламную кампанию, продвигая их в качестве нового чудо-оружия, способного переломить ситуацию на фронте. В чем реальные сильные и слабые стороны этой системы, специально для «Известий» разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

Быстрый удар

М142 HIMARS — это американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на трехосном колесном шасси. Она создана как более мобильная и облегченная версия другой американской РСЗО — M270 MLRS на гусеничном шасси. Обе выпускает концерн Lockheed Martin. Но если MLRS производится с 80-х годов, то выпуск HIMARS стартовал только в конце 90-х годов.

Казалось бы, в очередной системе залпового огня нет ничего необычного, это просто более современная и футуристичная западная «катюша». Но это не совсем так. MLRS создавалась как компонент разведывательно-огневых комплексов, концепция которых получила развитие на Западе в 80-е годы прошлого века. И MLRS, и HIMARS, как ее наследник, берут свое не столько весом залпа нескольких мощных ракет, накрывающих большую площадь, сколько скоростью нанесения удара и его высокой точностью. В какой-то степени эти системы могут считаться высокоточным оружием.

РСЗО М142 HIMARS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Несколько слов о характеристиках и возможностях украинской «новинки». По своим боеприпасам HIMARS практически идентичен MLRS — только его пусковая установка несет один универсальный контейнер с шестью ракетами нескольких типов, в то время как его предшественник использует два таких контейнера.

В состав основного ракетного вооружения систем входят неуправляемые М26 калибра 227 мм, которые имеют дальность действия до 45 км. Более совершенные управляемые М30 калибра 240 мм уже могут поражать цели на дальности до 70–80 км. Универсальный контейнер с шестью боеприпасами можно заменить контейнером с такими же габаритами, но с одной управляемой ракетой большой дальности MGM-140 ATACMS. Она, в зависимости от типа боевой части, может применяться на дальность от 160 до 300 км.

Одно из ключевых преимуществ как HIMARS, так и MLRS состоит в том, что замена отстрелянной кассеты на снаряженную выполняется пусковой установкой самостоятельно, без привлечения дополнительной техники и ручной работы расчета. Перезаряжание HIMARS в полевых условиях занимает буквально пять минут. Это в несколько раз быстрее, чем у любых других распространенных РСЗО, но требует большого количества боеприпасов, которого пока нет у Украины.

Колесная маневренность

Еще одной особенностью HIMARS является их высокая мобильность. Установки могут перевозиться любыми транспортными самолетами, которые способны перевезти 11-тонный грузовик — например, С-130 «Геркулес» или советскими Ан-12 и Ил-76. Шасси позволяет двигаться по асфальтированным дорогам на скорости до 85 км/ч.

Обычные неуправляемые ракеты для HIMARS несут кассетные боевые части с осколочными и кумулятивно-осколочными суббоеприпасами. Они могут эффективно поражать любые слабо- и среднезащищенные цели типа расположений войск, военных баз, неукрепленных штабов, складов.

Фото: Global Look Press/Capt. Ian Sandall Источник изображения: iz.ru

Управляемые ракеты могут оснащаться фугасными боевыми частями повышенной мощности, которые с учетом отклонения от цели всего в несколько метров способны уничтожать защищенные точечные цели типа укрепленных командных пунктов, пусковых установок ракетных комплексов, бункеров и бетонных зданий. Система управления высокоточных ракет — инерциальная с сочетанием с GPS-навигацией: в процессе полета происходит постоянная коррекция траектории ракеты, что позволяет довольно точно поражать цель.

По точности и мощности с легкими ракетами HIMARS вполне могут соперничать современные российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений. Их показатели сопоставимы с управляемыми боеприпасами для HIMARS. Несколько особняком надо рассматривать дальнобойные MGM-140 ATACMS — они сравнимы уже только с более совершенными баллистическими ракетами 9М723 ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М».

Таким образом, американский комплекс может в зависимости от загрузки выполнять роль сразу нескольких отечественных комплексов. Пока Украина получила только легкие управляемые ракеты к нему, но не баллистические ATACMS с досягаемостью в 300 км. Переговоры о них еще только ведутся.

Комплексная работа

Как происходит работа ракетных систем типа HIMARS в составе разведывательно-огневого или разведывательно-ударного комплекса? Суть такой тактики применения ракетных систем в том, что «заказать» огневой удар может любой участник проводимой боевой операции с соответствующими полномочиями — это может быть командир передового пехотного отделения, специализированная разведывательная группа, самолет-разведчик или штаб по данным разведывательных дронов.

HIMARS и MLRS оснащены современными цифровыми средствами связи, которые могут получать всю необходимую для нанесения удара информацию о цели в считаные секунды. Таким образом, маневрирующая или скрытая в прифронтовой полосе батарея ракетных систем или даже отдельная пусковая установка может получить данные о цели и в течение минуты нанести по ней удар.

По сути, MLRS в свое время и создавался для максимально быстрого поражения только что обнаруженных противников — для ведения контрбатарейной борьбы с советской артиллерией и РСЗО. В случае же с работой по тыловым складам и расположениям войск в прифронтовой полосе координаты целей, конечно, заранее определяются разведкой: воздушной, космической, агентурной.

Фото: Global Look Press/Dinendra Haria Источник изображения: iz.ru

Без точной развединформации о координатах важнейших целей возможности управляемых ракет для HIMARS и MRLS резко снижаются из-за достаточно скромной по мощности боевой части весом в несколько десятков килограммов. Она не может мощностью компенсировать промах. Самостоятельные разведывательные возможности Украины по определению координат подвижных объектов в реальном времени невелики.

Конечно, для современной комплексной противовоздушной обороны ракеты HIMARS опасны, но не являются каким-то экзотическим типом целей. Эти боеприпасы достаточно крупные — заметно больше, чем у обычных 122-мм «Градов». Соответственно их будут надежно обнаруживать радары большинства современных зенитных ракетных комплексов.

Работать по этим ракетам способны и «Буки», и «Торы», и, конечно, более современные «Панцири», и С-400. Вопрос только в том, чтобы обороняемый объект был прикрыт таким «зонтиком» противовоздушной обороны.

Дмитрий Корнев