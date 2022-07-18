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Военное обозрение

Украина получит две батареи ЗРК NASAMS

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Украине передадут две батареи ЗРК NASAMS. Об этом заявил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, речь идет о двух батареях с пусковыми установками, системами обнаружения целей и обслуживания зенитных ракетных комплексов. В каждую батарею NASAMS входит три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами. Все 54 ракеты батарея может выпустить в течение 12 секунд.

NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс норвежского производства. Он предназначен для работы по целям на малых и средних высотах. Зенитный ракетный комплекс был разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace в сотрудничестве с американской оборонной корпорацией Raytheon.

В настоящее время ЗРК NASAMS находится на вооружении армий Норвегии, США, Нидерландов, Испании, Литвы, Финляндии. Украина должна получить свои зенитные ракетные комплексы от США, которые в последнее время играют ключевую роль в снабжении украинской армии вооружением.

Безусловно, появление на вооружении у Украины новых ЗРК усилит боевую мощь ВСУ. Однако вряд ли стоит ожидать, что это приведет к какому-либо кардинальному перелому. Тем более, ЗРК еще надо довезти до места применения, да и нет никакой гарантии, что их не продадут те же украинские военнослужащие, которые сегодня вовсю торгуют западным вооружением в даркнете.

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Испания
Литва
Нидерланды
Норвегия
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Продукция
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