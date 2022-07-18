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Интерфакс-АВН

"Грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС - NASA

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX с припасами и оборудованием на борту состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило в субботу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Космический корабль SpaceX Dragon Cargo пристыковался в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony в 11:21 по времени Восточного побережья США (18:21 по МСК)", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

Всего, по данным управления, на станцию было доставлено около 2,6 тонны припасов, топлива и научных экспериментов для действующего экипажа. Корабль проведёт в составе орбитального комплекса станции около месяца, после чего отстыкуется, сойдёт с орбиты и приводнится в Атлантике.

Запуск корабля был осуществлён в пятницу ночью с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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