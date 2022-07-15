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Как выбрать кардиотренажер для дома

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Эффективно заниматься спортом можно дома. Для этого необходимо выбрать подходящее оснащение – тренажеры. Один из лучших вариантов – кардиотренажеры. Их использование поможет сэкономить время и деньги на посещение спортзала. Но главный плюс их применения – здоровое, подтянутое тело, красота и молодость. Рассмотрим подробнее, что выбрать для эффективных аэробных нагрузок.

Какими бывают кардиотренажеры и их особенности

К наиболее востребованным кардиотренажерам для домашнего использования относятся следующие их виды:

  • гребные;
  • беговые дорожки;
  • велотренажеры;
  • эллипсоиды.

Занятия на гребном тренажере нагружают все тело, прокачиваются разные мышцы (груди, спины, рук). Главное преимущество – универсальность. Перед покупкой рекомендуется сравнить модели гребных тренажеров, чтобы выбрать наиболее подходящий по цене и другим важным характеристикам (габариты, функциональность, максимально допустимый вес).

Такой вид тренажера поможет улучшить осанку. Кроме этого, он не травмоопасен (при условии правильного использования).

Беговые дорожки отличаются простотой применения. Они имеют удобную функцию настройки подходящего режима тренировок. В процессе занятий на беговой дорожке работают практически все группы мышц. В холодное время года она заменяет пробежки на свежем воздухе.

Купить беговую дорожку можно в специализированном магазине sportdoma.ru. Рекомендуем посоветоваться с консультантами, которые подскажут не только подходящий кардиотренажер, но и помогут сделать выбор игрового стола, оздоровительного оборудования и другого оснащения для спортивных занятий, которое представлено здесь.

Велотренажеры хороши тем, что снижают нагрузку на колени и суставы. С их помощью можно заменить езду на велосипеде. Помогает быстро сбросить лишний вес. Тренажер небольшой, простой в управлении, подходит для занятий пожилым людям.

Эллипсоид или орбитрек имитирует ходьбу вверх по лестнице, поэтому помогает укрепить мышцы тела, сделать человека более выносливым. Есть функция выбора уровня сложности, что позволяет избежать привыкания к определенной нагрузке. С его помощью хорошо прокачиваются ягодицы и мышцы ног. Приобрести эллипсоид, также как тренажер гиперэкстензия, можно в указанном выше магазине.

Здоровый образ жизни и красивая фигура – это легко, если пользоваться такими помощниками.

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