Войти
Военное обозрение

Советник в офисе Зеленского об американском ленд-лизе: Всё идёт по плану

455
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в одном из своих многочисленных интервью, которые он дает в последнее время различным украинским журналистам, решил развеять слухи по поводу нежелания американцев поставлять оружие по так называемому ленд-лизу.

С его слов, та «нерешительность» американских властей, которая простому обывателю может показаться саботированием поставок вооружения Украине, связана в первую очередь с предстоящими выборами в Сенат США. Все дело в том, что, согласно недавним опросам, более 60% американцев считают действия на Украине провальными и лишь 20% утверждают о правильности принимаемых решений.

Чтобы не растерять политические очки, правящая партия стала более осторожно высказываться о помощи Киеву. В то же время, со слов Арестовича, это не значит, что ленд-лиз будет сорван.

Как выразился советник в офисе президента Украины, всё идёт по плану.

Опять же, согласно неофициальным данным, уже 800 предприятий американского ВПК готовы производить вооружение для ВСУ.

Арестович подчеркнул, что это будет абсолютно новое вооружение, качественно отличающееся от того, которое передается Киеву сегодня.

К слову, в ходе интервью советник офиса президента Украины раскрыл секрет поставок новейшего вооружения из США для ВСУ.

Оказывается, Вашингтон сначала передает Киеву «урезанные» версии вооружения и в малых количествах. Потом, когда ВСУ показывают свой «профессионализм» в его применении на поле боя, американцы начинают поставку полноценных версий и в больших количествах.

При этом на самой Украине об Арестовиче уже ходят анекдоты, в которых самая мягкая характеристика советника - это лгун и провокатор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
04.07.2022
Гегемония США рухнет, если они не позволят Японии сделать этот шаг
01.07.2019
"Наглое упорство": как в Крыму встретили эсминец США
04.09.2017
Заглянуть за горизонт: чем прикроют Россию от крылатых ракет
16.12.2016
Россия экономит на вооружениях, а мир — нет (Rzeczpospolita, Польша)
14.08.2015
Очередь не занимать
17.11.2014
Китай и Россия собираются создать конкурента Airbus A350 ("Les Echos", Франция)
04.09.2012
Авиапром сворачивает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»