Советник в офисе Зеленского об американском ленд-лизе: Всё идёт по плану

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в одном из своих многочисленных интервью, которые он дает в последнее время различным украинским журналистам, решил развеять слухи по поводу нежелания американцев поставлять оружие по так называемому ленд-лизу.

С его слов, та «нерешительность» американских властей, которая простому обывателю может показаться саботированием поставок вооружения Украине, связана в первую очередь с предстоящими выборами в Сенат США. Все дело в том, что, согласно недавним опросам, более 60% американцев считают действия на Украине провальными и лишь 20% утверждают о правильности принимаемых решений.

Чтобы не растерять политические очки, правящая партия стала более осторожно высказываться о помощи Киеву. В то же время, со слов Арестовича, это не значит, что ленд-лиз будет сорван.

Как выразился советник в офисе президента Украины, всё идёт по плану.

Опять же, согласно неофициальным данным, уже 800 предприятий американского ВПК готовы производить вооружение для ВСУ.

Арестович подчеркнул, что это будет абсолютно новое вооружение, качественно отличающееся от того, которое передается Киеву сегодня.

К слову, в ходе интервью советник офиса президента Украины раскрыл секрет поставок новейшего вооружения из США для ВСУ.

Оказывается, Вашингтон сначала передает Киеву «урезанные» версии вооружения и в малых количествах. Потом, когда ВСУ показывают свой «профессионализм» в его применении на поле боя, американцы начинают поставку полноценных версий и в больших количествах.

При этом на самой Украине об Арестовиче уже ходят анекдоты, в которых самая мягкая характеристика советника - это лгун и провокатор.