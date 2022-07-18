Советник в офисе Зеленского об американском ленд-лизе: Всё идёт по плану

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в одном из своих многочисленных интервью, которые он дает в последнее время различным украинским журналистам, решил развеять слухи по поводу нежелания американцев поставлять оружие по так называемому ленд-лизу.
С его слов, та «нерешительность» американских властей, которая простому обывателю может показаться саботированием поставок вооружения Украине, связана в первую очередь с предстоящими выборами в Сенат США. Все дело в том, что, согласно недавним опросам, более 60% американцев считают действия на Украине провальными и лишь 20% утверждают о правильности принимаемых решений.
Чтобы не растерять политические очки, правящая партия стала более осторожно высказываться о помощи Киеву. В то же время, со слов Арестовича, это не значит, что ленд-лиз будет сорван.
Как выразился советник в офисе президента Украины, всё идёт по плану.
Арестович подчеркнул, что это будет абсолютно новое вооружение, качественно отличающееся от того, которое передается Киеву сегодня.
К слову, в ходе интервью советник офиса президента Украины раскрыл секрет поставок новейшего вооружения из США для ВСУ.
Оказывается, Вашингтон сначала передает Киеву «урезанные» версии вооружения и в малых количествах. Потом, когда ВСУ показывают свой «профессионализм» в его применении на поле боя, американцы начинают поставку полноценных версий и в больших количествах.
При этом на самой Украине об Арестовиче уже ходят анекдоты, в которых самая мягкая характеристика советника - это лгун и провокатор.