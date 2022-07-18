В МИД Италии допустили прекращение поставок вооружения Украине

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Глава внешнеполитического ведомства Италии накануне выступил с крайне неприятным для киевских властей заявлением. Луиджи Ди Майо допустил, что уже в недалеком будущем его страна может прекратить поставки оружия Украине.

Министр пояснил, что подобная ситуация, если она произойдет, будет вызвана отнюдь не нежеланием итальянских властей помогать Киеву, а политическим кризисом, который прямо сейчас разгорается в Италии.

Все дело в том, что буквально несколько дней назад итальянский премьер Марио Драги объявил о своей отставке. На этот раз прошение политика не было удовлетворено президентом Серджо Маттарелла.

Однако на среду, 20 июля, намечено еще одно выступление премьер-министра Италии. Многие эксперты сходятся во мнении, что Драги снова может попросить об отставке.

Как пояснил глава МИД Италии, даже после ухода премьера (если это случится) правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое. Однако кабмин уже не сможет принимать некоторые важные решения. Например, подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов, а также утверждать новые пакеты помощи Украине.

Здесь стоит отметить, что заявление Луиджи Ди Майо может быть неким «намеком» президенту Зеленскому, который наотрез отверг предложенный Италией план по урегулированию конфликта на Украине. Напомним, что Италия, а также присоединившиеся к ней Франция и ФРГ, настаивают на дипломатическом решении, в ходе которого Киев должен будет пойти на некоторые уступки Москве.