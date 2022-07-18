США оказались беззащитными перед российскими ракетами определенного типа

США оказываются беззащитными перед российскими ракетами определенного типа, пишет американское издание Breaking Defense, ссылаясь на отчет Центра стратегических и международных исследований (Соединенные Штаты).

В подготовленном экспертами аналитической организации документе утверждается, что в настоящее время гиперзвуковые угрозы привлекают большое внимание, хотя в краткосрочной перспективе обычные крылатые ракеты все еще представляют собой одну из самых недооцененных опасностей. «Долгосрочный подход США, который фокусируется на обороне страны от межконтинентальных баллистических ракет, оставил брешь, которой противники могут воспользоваться с помощью крылатых ракет», — говорится в публикации.

В частности, в докладе Центра стратегических и международных исследований утверждается, что Россия располагает крылатыми ракетами дальностью 2500-4500 километров, способными поразить территорию США из Арктики, и крылатой ракетой морского базирования дальностью 1500-2500 километров, способной поражать цели на восточном побережье.

В июле ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по своим характеристикам будет схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.