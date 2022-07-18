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Военное обозрение

Израильские военные: Авианалёт ЦАХАЛ на Газу стал ответом на ракетный обстрел Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС на территории сектора Газа. Авианалет ЦАХАЛ на Газу стал ответом на ракетный обстрел Израиля с ее территории .

Так звучит версия пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израильские военные утверждают, что их самолеты уничтожили подземный комплекс, где складировались комплектующие для изготовления ракет. Вину за произошедшее они возлагают исключительно на ХАМАС.

ХАМАС несет ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа и исходящие из него

- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Удару израильской авиации предшествовал пуск из сектора Газа нескольких ракет по территории еврейского государства. Одну из них перехватила ПВО. О последствиях удара ничего не сообщается, предполагается, что они упали на открытом пространстве.

На телеканале Al Jazeera связывают авианалет ВВС Израиля с тем, что страну только перед этим посетил президент США Джо Байден, покинув ее накануне атаки. Арабское СМИ утверждает, что удар авиации ЦАХАЛ не привел к жертвам в секторе Газа, но вызвали пожары. По словам корреспондента «Аль-Джазиры», израильская бомбардировка пришлась по сельскохозяйственной территории.

С 21 мая между Израилем и палестинцами действует режим прекращения огня, который регулярно нарушается обеими сторонами. Перемирию предшествовало крупное 11-дневное обострение, в результате которого погибло 257 жителей Палестинской автономии и 13 граждан Израиля.

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Израиль
США
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