Израильские военные: Авианалёт ЦАХАЛ на Газу стал ответом на ракетный обстрел Израиля

Источник изображения: topwar.ru
Израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС на территории сектора Газа. Авианалет ЦАХАЛ на Газу стал ответом на ракетный обстрел Израиля с ее территории .
Так звучит версия пресс-службы Армии обороны Израиля.
Израильские военные утверждают, что их самолеты уничтожили подземный комплекс, где складировались комплектующие для изготовления ракет. Вину за произошедшее они возлагают исключительно на ХАМАС.
- говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Удару израильской авиации предшествовал пуск из сектора Газа нескольких ракет по территории еврейского государства. Одну из них перехватила ПВО. О последствиях удара ничего не сообщается, предполагается, что они упали на открытом пространстве.
На телеканале Al Jazeera связывают авианалет ВВС Израиля с тем, что страну только перед этим посетил президент США Джо Байден, покинув ее накануне атаки. Арабское СМИ утверждает, что удар авиации ЦАХАЛ не привел к жертвам в секторе Газа, но вызвали пожары. По словам корреспондента «Аль-Джазиры», израильская бомбардировка пришлась по сельскохозяйственной территории.
С 21 мая между Израилем и палестинцами действует режим прекращения огня, который регулярно нарушается обеими сторонами. Перемирию предшествовало крупное 11-дневное обострение, в результате которого погибло 257 жителей Палестинской автономии и 13 граждан Израиля.