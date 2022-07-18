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Интерфакс-АВН

Эстония закупит у США до шести ракетных комплексов HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Таллин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило, что американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Эстонии до шести реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, стоимость которых составит $500 млн.

"Государственный департамент США принял решение, разрешающее продажу Эстонии до шести ракетных комплексов HIMARS и сопутствующего оборудования", - сообщил в субботу портал телерадиовещания ERR.

DSCA заявило, что продажа ракетных систем поддерживает внешнюю политику США и безопасность союзников по НАТО, а также цели Сил обороны Эстонии.

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Страны
США
Эстония
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
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