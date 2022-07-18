Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ, выполняющие задачи на Украине

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео.

Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ на Украине и заслушал доклады командующих

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок войск "Юг" и "Центр", а также проинспектировал состояние российских подразделений, участвующих в боевых действиях на Украине, сообщает Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач", – говорится в сообщении.

Шойгу также поручил нарастить действия российских войск на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по мирным жителям.

"Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", – сообщили в Минобороны РФ.

В заключение министр вручил медали "Золотая Звезда" Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

"Во исполнение указа президента России, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву", – сказали в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Шойгу прокомментировал ход спецоперации на Украине.