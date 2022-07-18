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Военное обозрение

Al Jazeera: Украина наращивает использование БПЛА в военных целях

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Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция России на Украине нанесла тяжелейший удар именно военно-воздушной составляющей украинского государства. Довольно быстро Украина лишилась большей части своей военной авиации, что значительно ослабило ее военные возможности в условиях противодействия наступающим российским войскам и Народной милиции республик Донбасса.

Выходом из сложившейся ситуации украинское руководство видит в расширении парка беспилотных летательных аппаратов. Использование БПЛА и сейчас значительно облегчает для Киева ведение боевых действий. Например, беспилотники используются для ведения разведки на передовой линии фронта, наведения артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, с территории Украины взлетают беспилотники, которые затем атакуют цели в российском приграничье.

Обширный материал об использовании беспилотной авиации украинской стороной опубликовала Al Jazeera.

Однако дроны дороги и дефицитны. Обеспечить каждое линейное подразделение украинской армии БПЛА пока не представляется возможным. Но Киев планирует закупать дроны на западные деньги, а подготовку операторов БПЛА осуществляют частные компании, в том числе иностранные.

Сейчас украинские военные более всего обеспокоены тем, что российские средства радиоэлектронной борьбы, противостоящие дронам, становятся все более эффективными. Следовательно, снижается и результативность использования БПЛА в боевых действиях.

Украина планирует закупить дополнительные беспилотники в Польше. Не исключено, что дроны со временем может начать поставлять и Израиль. Хотя до последнего времени израильские власти воздерживались от поставок оружия на Украину, президент США Джо Байден во время своего последнего визита в эту ближневосточную страну настаивал на поставках вооружений и военной техники Киеву.

Кроме того, как пишет катарский медиаресурс, на Украине всё активнее переоборудуют гражданские дроны для военных целей. И их использование в военных целях наращивает Украина. В ряды ВСУ с началом конфликта пришли многие люди, которые «на гражданке» занимались дронами на профессиональном или любительском уровне. Подготовка операторов БПЛА занимает около месяца с нуля, но гражданских операторов дронов проще перепрофилировать в военные операторы, чем обучать новичков, не имеющих опыта работы с дронами вообще.

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Страны
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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