Турция собирается создавать свой двигатель для истребителя 5-го поколения

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Управление оборонной промышленности Турции объявило конкурс на разработку турбовентиляторного двигателя. Перспективный силовой агрегат предназначен для истребителя пятого поколения TF-X, сообщает Defense News. Сказать, что сильно удивился - вообще ничего не сказать. Создать перспективный двигатель, для самолета 5-го поколения, при условии, что не никаких ТРДД ранее не производилось - запредельный оптимизм. С учетом того, что у Турции очень сложное экономическое положение, а создание такого двигателя - более чем затратный проект, трудно сказать, на что надеется Эрдоган.

Заявки на участие в конкурсе подали две компании и, что вполне ожидаемо, обе турецкие. Tusas Engine Industries и TRMotor. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, созданная турецкой Kale Group и британским производителем Rolls-Royce компания TAEC также примет участие в конкурсе. Впрочем, участие в проекте англичан вызывает сильные сомнения. У Турции сейчас не самые лучшие отношения с партнёрами по НАТО, поэтому рассчитывать на передачу каких-то серьезных технологий не стоит. Да и нет у британцев каких-то "прорывных" технологий. Их разработки закончились на движках для "Еврофайтера". Они теперь сами закупают Ф-35 в США.

Демир перечислил требования, точнее сказать "озвучил хотелки", к участникам программы. Двигатель должны производить в Турции, права на интеллектуальную собственность будут принадлежать республике. Также производитель не должен ограничивать получение экспортных лицензий. Понятно, что сами турки не смогут сделать такие двигатели, а те кто могут - французы и англичане, на такие условия не согласятся.

Считается, что разрабатываемый TAEC двигатель позволит TF-X летать на высоте более 12 тысяч метров. Самолет сможет развивать скорость до 1,8 числа Маха. По словам Демира, предложение TAEC отвечает всем критериям, кроме передачи прав на интеллектуальную собственность. Если Турция не сможет договориться с Rolls-Royce, разработку двигателя продолжат самостоятельно.

В марте Демир сообщил, что прототипы истребителя TF-X получат американский двигатель General Electric F110. Правда, непонятно, на чем базируется его уверенность. Хотя Эрдоган и выторговывает у Байдена поставку некоторого количества Ф-16 и комплектующих для модернизации тех, которые уже летают в Турции. Но вопрос остается открытым, поскольку Конгресс пока не одобрил поставку, да и Швеция с Финляндией не спешат выполнять свои обещания. Так что, договор "Ф-16" в обмен на согласие присоединения к НАТО, может и не состоятся.

Надежды на то, что перспективный самолет совершит первый полет в 2026 году, а в 2029-м TF-X может поступить на вооружение, выглядят из разряда малонаучной фантастики.