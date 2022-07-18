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Известия.ru

Источник сообщил о появлении американской РСЗО HIMARS в распоряжении ВС России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

В распоряжении российской армии появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на источники.

Авторы канала считают, что если американская РСЗО находится в исправном состоянии, то это станет чувствительной потерей для Украины.

12 июля эксперт в области безопасности Гийом Лаган в беседе с Atlantico сообщил, что Франция и США опасаются перехвата оружия НАТО российскими войсками. Он отметил, что поставлять оружие украинской армии — значит больше им не владеть.

9 июня представитель России при ООН Василий Небензя назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал еще 26 апреля, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также указывал, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.


24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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