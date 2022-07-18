Все больше развивающихся стран поддерживают Путина по Украине

Россия ловко перевернула нарратив Запада по Украине, чтобы заручиться поддержкой развивающихся стран

Гонконгское издание пишет, что из-за конфликта с Россией на Украине, США и НАТО подрывают интересы развивающихся стран и третьего мира, навлекая на них все новые экономические и социальные беды. Автор упоминает спровоцированный Западом крах экономики Шри Ланки.

Мало того, что Путина далеко не все осуждают за Украину, но среди его сторонников появляется все больше тех, кто сильнее всего страдает от продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного российской спецоперацией.

С помощью хорошо поставленной пропаганды Путин умело обвинил западные санкции в росте бедности в мире, и это утверждение подкрепляется полным собственным пренебрежением Запада к странам, испытывающим сейчас наибольшие экономические беды.

С тех пор, как началась российская спецоперация на Украине, между Западом и остальным миром возник резкий и почти что цивилизационный разрыв. Украинский конфликт придал НАТО, ранее раздираемому амбициями и напыщенностью Дональда Трампа, видимость некоей объединяющей цели и готовность к более широкому трансатлантическому партнерству. На широко разрекламированном саммите НАТО в Мадриде, состоявшемся в прошлом месяце, президент США Джо Байден приветствовал "ясный месседж" своих союзников о том, что "НАТО сильна и едина" в борьбе против России.

Но этот призыв практически не нашел отклика в других частях мира. В последние недели и месяцы президент России Владимир Путин, будучи далеко не изолированным, контактировал по разным каналам, в частности, с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапакса и президентом Сенегала Маки Саллом, который к тому же является еще и председателем Африканского союза.

На встрече G20 на Бали на прошлой неделе Запад демонстративно избегал министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Но, несмотря на это, российского министра застали за душевными разговорами с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Принятие России развивающимся миром само по себе содержит в себе некоторую иронию, учитывая, что спецоперация Путина и блокада украинского зерна и удобрений спровоцировали продовольственный и энергетический кризисы в большей части Азии, Африки и Латинской Америки.

В мае совместный отчет международных организаций Oxfam и Save the Children предупредил, что каждые 48 секунд в опустошенных засухой Кении, Эфиопии и Сомали от голода умирает один человек. Всемирная продовольственная программа считает, что "рекордные 345 миллионов остро голодающих людей находятся на грани голодной смерти". В начале этого года это число составляло 276 миллионов — кстати, вдвое больше, чем до пандемии коронавируса.

Между тем, усугубленный как пост-пандемическим спросом, так и конфликтом на Украине, уголь стал в пять раз дороже, чем год назад, а природный газ — в 10 раз дороже.

Из-за стремительного роста цен на топливо и сокращения валютных резервов Шри-Ланка уже находится в состоянии полного краха. В минувшие выходные разгневанные протестующие в Коломбо ворвались в президентский дворец и подожгли резиденцию премьер-министра, призывая своих лидеров уйти в отставку. Теперь эксперты прогнозируют новые подобные потрясения во многих других странах, которые также сталкиваются с растущим внутренним и внешним долгом и экономическими бедами — от Лаоса до Ливана.

Вашингтон и его союзники надеются, что такое отчаяние и гнев могут в конечном итоге настроить развивающийся мир против России. Однако до сих пор Путину, напротив, удавалось превратить этот глобальный кризис в свои мощные дипломатические рычаги. Используя пропаганду в социальных сетях и скрытое, но сильное недовольство развивающихся стран гегемонией Запада, Россия обвинила именно западные санкции в экономических бедствиях, охвативших большую часть мира.

На встрече G20 на Бали на прошлой неделе Лавров повторил эту версию, заявив, что неустанные усилия Запада по изоляции России наносят огромный ущерб мировой экономике. "Тот факт, что Запад не использует G20 для той цели, ради которой организация и была создана, очевиден", — сказал он.

На самом деле, в большей части развивающегося мира этот нарратив российского министра, как говорится, "попал в точку". Еще в апреле министерство иностранных дел Индии неоднократно заявляло о своем несогласии с санкциями против России, а министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар отверг соответствующие призывы Европы, заявив, что Индия не пойдет ни на какое "одобрении" санкций.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару повторил подобные заявления, сказав, что санкции Запада против России "не сработали". На Бали, принимающая в этом году очередной саммит группы G20, Индонезия, нанесла лишь слегка завуалированный удар по поставкам Западом вооружений на Украину, утверждая, что разногласия должны решаться "за столом переговоров, а не на поле боя".

Тем временем Путин позиционирует именно Москву как решение проблем Глобального Юга путем поиска путей расширения торговли с бедствующими странами в условиях бойкота со стороны Запада. При этом как бы за скобками ловко оставляется вопрос о том, что Россия хотя бы частично сама несет ответственность за возникновение этих проблем.

Получая огромные доходы на растущих ценах на энергоносители, Москва нашла новых покупателей на свою нефть, часто предлагая ее с большой скидкой. Стоит напомнить, что украинского конфликта Индия почти не импортировала нефть из России.

С апреля импорт Индии российской нефти подскочил в 50 раз, что сделало Москву одним из ее главных поставщиков. На прошлой неделе, до штурма его резиденции, президент Шри Ланки Раджапакса обратился к Путину по телефону с просьбой помочь его стране столь необходимым ей дешевым топливом.

В этой битве "мягких сил" России очень помогает неимоверно эгоцентричная риторика Запада вокруг Украины. Даже когда экономики развивающихся стран рушатся, США и их союзники практически не помогают им решать их проблемы.

Вместо этого Вашингтон полностью сосредоточился на своих усилиях по поддержке боевых действий Киева на Украине, охарактеризовав их как борьбу за глобальные ценности. Однако мало кто в развивающемся мире ведется на это "благородное дело" в условиях повсеместного и быстрого распространения бедности в третьем мире и на Глобальном Юге.

В своем совместном отчете о голоде в Африке упоминавшиеся выше Oxfam и Save the Children написали: "Большая семерка", а другие богатые страны замкнулись в себе в ответ на различные глобальные кризисы, такие как COVID-19 и текущий конфликт на Украине. В том числе это происходит путем отказа Запада от своих обещаний помощь бедным странам и фактического доведение их до банкротства из-за долгового бремени".

В Шри Ланке Международный валютный фонд все еще находится на стадии переговоров об условиях экономической помощи, даже несмотря на то, что топливо в стране иссякает, запасы товаров первой необходимости истощаются, а политическая система рушится.

Сейчас Путин пытается заполнить образовавшуюся в развивающемся мире брешь иностранной помощи, поставляя дешевую нефть, оружие и оказывая на него пропагандистское воздействие. Таким образом Москва демонстрирует свое взаимодействие с третьим миром, утверждая, что Россия не бросила развивающиеся страны. Таким образом Путин он нашел сочувствующих ему экономических партнеров, способных помочь Москве поддерживать жизнеспособность ее военной машины, несмотря на санкции Запада.

Автор: Мохамед Зишан (Mohamed Zeeshan) — обозреватель SCMP по международным вопросам и автор книги "Полет вслепую: Индия в поисках глобального лидерства".

Комментарии читателей SCMP

Jeffrey T.

Москва знает, что НАТО в течение многих лет после распада Советского Союза только и думала о том, чтобы разделить Россию и завладеть ее богатыми природными ресурсами. Когда UKR (Украина — Прим. ИноСМИ) выразила заинтересованность во вступлении в НАТО, на Западе увидели в этом прекрасную возможность свергнуть Россию. Во-первых, украинский президент — бывший комик, не разбирающийся в управлении государством, и им легко манипулировать. Во-вторых, это подтолкнет Россию к военным действиям, чтобы помешать UKR вступить в НАТО, и предлогом для Запада, чтобы сильно ударить по России так называемыми "ядерными" экономическими санкциями, которые, как они рассчитывали, должны были привести к падению России через несколько недель. Запад рассчитывал, что как только Россия потерпит поражение, он будет диктовать ей условия капитуляции. Между тем, Россия прекрасно понимала, что если она не атакует UKR сейчас, то после того, как Киев вступит в НАТО, обратный поворот этого процесса обойдется России очень дорого. К тому времени будет слишком поздно, и только ядерный конфликт сможет обеспечить выживание России. Так что, к счастью, Россия в феврале начала специальную военную операцию как раз для того, чтобы предотвратить ядерную войну.

Prakash R.

США и их союзники наказывают российскую агрессию. А в третьем мире реальность такова, что у таких стран, как Индия, нет выбора. Нищие не могут выбирать. Более 85% нефти Индии импортируется. Бюджетный дефицит Индии растет. Смелые слова Джайшанкара не решат огромные проблемы Индии с безработицей или ее сельской бедностью. Косвенно США выиграли от резкого роста цен на природный газ, поскольку США являются одним из крупнейших производителей природного газа. Независимо от того, выиграет война Украина или нет, США и НАТО для себя эту войну уже выиграли.

Daniel M.

Конечно, многие развивающиеся страны не особо думают о спецоперации России на Украине. Они думают преимущественно о том, что касается непосредственных экономических последствий этого конфликта для их страны. Но они и не особо поддерживают какую-либо сторону, если не считать обычных рефлекторных противников всего западного, которые против Запада выступают всегда. Большая часть мира, как обычно, является в значительной степени равнодушными зрителями. Они, конечно, воспользуются преимуществами дешевой нефти, если Россия предложит ее, но вряд ли эти страны выстроятся в очередь, чтобы послать оружие или помощь России или выразить свое одобрение последним завоеванием Россией новых территорий на Украине. Что касается санкций — подождем и посмотрим, "сработают" они или нет, чтобы воспрепятствовать военным усилиям России (хорошо, что я не в России, а то меня бы посадили на 7 лет за то, что я так высказался). Интеллектуальный легковес вроде Болсонару не является авторитетом в этой проблеме.