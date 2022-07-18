Американская компания заключила контракт с армией США на разработку нового комплекса РЭБ на базе Stryker

Источник изображения: topwar.ru

Компания Lockheed Martin заключила контракт на сумму 58,8 млн долларов на разработку и поставку прототипов нового комплекса радиоэлектронной борьбы и разведки, который будет устанавливаться на боевые машины Stryker и далее использоваться в пехотных подразделениях американской армии.

Программа рассчитана до октября 2023 года. Компания должна будет установить комплексы на боевые машины, что значительно улучшит оперативные возможности американских войсковых подразделений. С помощью нового комплекса РЭБ американские войска получать возможность повышения осведомленности о действиях противника, что позволит увеличивать варианты наступательных действий.

Система TLS-BCT, по утверждению американских военных, поможет свести к минимуму современные угрозы в реальной боевой обстановке, которые все более смещаются в спектр цифровых технологий.

Новый интегрированный набор радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы и операций в киберпространстве обеспечивает бойца критической ситуационной осведомленностью о противнике посредством обнаружения, идентификации, определения местоположения, использования и нарушения представляющих интерес вражеских сигналов

— заявил Кен Стрейер, руководитель проекта радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности в Управлении армейской программы разведки и РЭБ.

Американская пресса уже назвала сделку по комплексу РЭБ еще одной победой компании Lockheed – оборонного гиганта, который все более укрепляет свои позиции в американской военной промышленности, особенно на украинского кризиса. Тем не менее, компании придется потратить не менее нескольких месяцев на доработку аппаратного и программного обеспечения на основе предыдущего опыта и отзывов военнослужащих американской армии о недочётах.