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Известия.ru

Минобороны РФ показало работу САУ «Мста-С» в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России показало кадры работы самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса в субботу, 16 июля.


«Целеуказания, в основном, приходят от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Они нас корректируют. С момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут, и мы уже готовы открыть огонь. У нас отлично слаженный расчет. Поэтому у нас никаких проблем не возникает», — рассказал командир орудия САУ «Мста-С» Иван.

Военными целями орудия могут быть как ствольная артиллерия, батареи РСЗО, так и опорные пункты, пункты управления или танки противника.

15 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса.

В этот же день Минобороны России представило видео выполнения боевых задач расчетами танков Т-72БЗ и боевых машин пехоты БМП-3 во время спецоперации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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