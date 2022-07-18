Дом с офицерами: совещание по поставке самолетов прервали «Калибры»

Минобороны России сообщило о целях и результатах ракетного удара по Виннице

Вооруженные силы России на регулярной основе начали уничтожать центры принятия решений ВФУ Украины. 15 июля Минобороны РФ сообщило, что днем ранее был нанесен удар ракетами «Калибр» по Дому офицеров в Виннице, когда там проходило совещание командования украинских воздушных сил с иностранными поставщиками вооружений. Все присутствующие уничтожены. Это второй такой удар менее чем за месяц. 19 июня был уничтожен штаб украинской группировки «Александрия», там погибло более 50 генералов и офицеров. Эксперты отмечают, что результатом ракетной атаки по Виннице стал серьезный удар по сложившейся системе поставок авиационной техники на Украину.

Одним ударом

В российском Минобороны 15 июля поделились подробностями удара по центру принятия решений в Виннице.

«14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, участники совещания были уничтожены. В Виннице был нанесен удар по центру принятия решений, о которых много говорили в последнее время, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Источник изображения: iz.ru

— Уничтожение таких групп руководителей — это, безусловно, удача, — объяснил он. — Их потеря приведет к большой дезорганизации. Это лучшие люди в своей отрасли, они хорошо владеют ситуацией. Уничтожение представителей иностранных военно-промышленных комплексов — это серьезный удар по всей сложившейся системе поставок, но, что самое главное, и по их планированию. Теперь эту работу придется проводить заново. Немаловажно и то, что иностранные руководители теперь вряд ли захотят ехать на Украину. В результате украинской стороне придется ездить по многим странам самим — это увеличит сроки принятия решений. Это не фатальные потери, но они, безусловно, собьют с ритма процесс поставки авиатехники и вооружений на Украину.

Уничтожение представителей воздушных сил Украины — это еще один успех, отметил он.

— Для того чтобы воспитать грамотного командира, нужны годы, — отметил он. — Подобрать на замену грамотных и ответственных людей будет не так-то просто.

По мнению Владислава Шурыгина, количество ударов по центрам принятия решений надо увеличивать.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— В вооруженных силах к ним относятся штабы, начиная от уровня корпуса и армий, — отметил он. — Важно помнить и о центрах, где принимаются военно-политические решения.

Это второй удар, нанесенный по центрам принятия решений менее чем за месяц. 19 июня военное ведомство сообщило, что «Калибрами» морского базирования был уничтожен пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В момент удара там проходило совещание командного состава группировки войск «Александрия».

В результате, по сведениям российского Минобороны, было уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВФУ, в том числе из генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на николаевском и запорожском направлениях.

«Кракен» несет потери

Вооруженные силы России продолжают атаки на объекты военной инфраструктуры Украины. В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й и 45-й артиллерийских бригад, нацформирований «Кракен» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории РФ) уничтожено около 570 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 49 единиц вооружения и военной техники, рассказали в военном ведомстве.

В Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВФУ, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и 43 района сосредоточения войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 18 пунктов управления и 211 районов сосредоточения войск.

В воздушном бою истребители ВКС России сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще два Су-25 уничтожили подразделения ПВО.

Также российскими средствами ПВО было сбито девять беспилотных летательных аппаратов и девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники», — перечислил Игорь Конашенков.

Опасные связи

В Славянске (ДНР) подразделения ВФУ с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города — это делается для разжигания антироссийских настроений, заявил 15 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В частности, 14 июля артиллерией ВФУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка.

— Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению, — сообщил генерал-полковник.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что ВФУ продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях. В Краматорске (ДНР) в детском саду на улице Нади Курченко дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Подходы к учреждению заминированы.

В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах по Адмиральской улице, эвакуация жителей не проводилась. В Торецке (ДНР) на территории школы № 9 размещены подразделения ВФУ, склады боеприпасов и бронетехника. При этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

В Одесской области боевики националистических формирований и сотрудники СБУ заставляют служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины.

— Всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего не известно, — сообщил начальник НЦУО.

Черноморская инициатива

15 июля Минобороны рассказало о ходе международных переговоров, которые состоялись ранее в Стамбуле. На встрече прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для вывоза сельскохозяйственной продукции.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — рассказал Игорь Конашенков.

По его словам, предложения России в основном поддержаны участниками консультаций. В ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

Переподготовка раненых

В реабилитационно-образовательном центре, созданном в Москве на базе филиала военного госпиталя им. А.А. Вишневского, военнослужащим — участникам СВО вручили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, госнаграды, им также присвоили воинские звания.

«В новых местах военной службы всё готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», — сказал первый заместитель начальника Главного управления кадров военного ведомства генерал-лейтенант Юрий Бобров.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Он вручил военнослужащим шесть медалей «За отвагу», 10 орденов Мужества и четыре медали Суворова.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение обеспечить дальнейшее прохождение военной службы всем военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО.

В поисках диверсантов

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Автомобильная колонна гвардии ефрейтора Николая Дорофеева доставляла горюче-смазочные материалы наступающим российским подразделениям, когда попала в засаду. В колонне были уничтожены первая и последняя машины. Несмотря на это, ему удалось вывести цистерну с топливом из зоны обстрела.

В этот момент его атаковали два вражеских диверсанта. Гвардии ефрейтор принял бой и уничтожил их прицельным огнем.

«Благодаря смелости и решительности Николая Дорофеева подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили наступление», — отметили в Минобороны.

Группа российских военнослужащих ночью прочесывала местность в поисках диверсионно-разведывательной группы противника. Первым трех диверсантов заметил ефрейтор Алексей Первухин.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Мгновенно сориентировавшись, он открыл огонь. В результате скоротечного боя два диверсанта были уничтожены, а третий сложил оружие и сдался в плен.

В ходе допроса он сообщил ценные сведения о группах диверсантов, что позволило командованию группировки их обнаружить и уничтожить, отметили в военном ведомстве.

Группа, в составе которой действовал рядовой Шапи Рабаданов, освобождала населенный пункт. В лесополосе Шапи обнаружил 17 украинских боевиков и немедленно доложил об этом командиру.

Грамотно используя складки местности, российские десантники подкрались к противнику и внезапно его атаковали. В ходе боя Шапи Рабаданов заметил сослуживца, получившего тяжелые ранения. Под прикрытием товарищей он вынес его на себе из-под огня противника. Возвращаясь назад, он обнаружил гранатометчика под прикрытием стрелка, обходящих наше подразделение с фланга. Шапи не растерялся и метким огнем уничтожил обоих. Смелые и решительные действия Шапи Рабаданова способствовали уничтожению диверсионной группы противника, отметили в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров