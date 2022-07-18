Внучка Эйзенхауэра предупреждала: расширение НАТО к добру не приведет

Расширение НАТО подвергнет Россию остракизму

В этом месяце исполняется 25 лет с тех пор, как Польшу, Чехию и Венгрию пригласили в НАТО. The Spectator публикует архивную статью 1997 года, в которой Сьюзен Эйзенхауэр, внучка президента США Дуайта Эйзенхауэра, предупреждает об опасности расширения альянса.

Сьюзен Эйзенхауэр (Susan Eisenhower)*

Когда спустя десятилетия историки будут анализировать XX век, они, вероятно, будут поражены тем, как в конечном итоге разрешились конфликты этого периода. К концу столетия Германия — страна, которая принесла больше разрушений, чем какая-либо другая держава в мире — добилась экономического процветания и объединения, а также оказалась прочно запертой внутри НАТО — и всё это благодаря великодушию её победителей. Россияне, напротив, вступают в новое тысячелетие "побеждёнными", их не приняли в два важнейших европейских блока: ЕС и НАТО. Хуже всего то, что Москва плывёт по течению, так и не получив выгоду от какого-нибудь всеобъемлющего плана Запада по её интеграции, хотя она мужественно изгнала коммунистов из власти и добровольно покончила с советской империей.

Если сравнивать с тем, как обращались с Германией после войны, то Россия получила лишь расширение врага времён холодной войны — НАТО —, хотя она потеряла в борьбе с фашизмом больше граждан, чем все остальные государства вместе взятые, и освободила себя и своих сателлитов, тем самым положив конец холодной войне. Теперь Москва столкнулась с альянсом, в который входит её враг времен Первой и Второй мировых войн, противник времён холодной войны, и скоро войдут некоторые, а может быть даже все, её бывшие союзники.

Прошлое, видимо, мало чему научило нынешнее поколение лидеров. Первая мировая война сделала изгоями Германию и Россию, что посеяло семена другой войны с Германией и стало причиной охватившего Россию осадного менталитета, которым на протяжении нескольких десятилетий оправдывали кровавые репрессии. Ллойд Джордж смекнул, что изоляция этой страны представляла и будет представлять угрозу. Говоря об отношении к России на мирных переговорах в Версале, он позже отметил: "Мир во всём мире не может быть достигнут, пока эта огромная страна будет исключена из пакта Лиги наций".

Вудро Вильсон в шестом из своих "Четырнадцати пунктов" также отметил "поражение" России:

"Отношение к России со стороны наций, её сестёр, в грядущие месяцы будет пробным камнем их добрых чувств, понимания ими её нужд и умения отделить их от своих собственных интересов, а также показателем их мудрости и бескорыстия их симпатий".

Преисполненные решимостью не совершать тех же самых ошибок из чувства мести, победители Второй мировой войны смогли, по крайней мере по отношению к Германии, применить принцип Уинстона Черчилля: "В войне — решительность, в поражении — мужество, в победе — великодушие, в мире — добрая воля".

К сожалению, сейчас, спустя пять лет после завершения холодной войны, великодушия маловато и настоящей доброй воли не хватает. Основополагающий акт Россия – НАТО, который Москву заставили подписать, не помог избежать унижения и изоляции страны в результате планируемого расширения альянса.

У россиян есть повод для недовольства. Михаил Горбачёв, стремившийся построить "общий европейский дом", писал в своих воспоминаниях, что в феврале 1990 года его заверили, что "зона НАТО" не пересечет пределов Германии. Глава российского МИД Евгений Примаков тоже говорил, что в 1990-1991 годах западные лидеры неоднократно уверяли советское руководство в том, что, если советские войска выйдут из ГДР, а Варшавский договор будет расторгнут, "НАТО ни на дюйм не продвинется на восток и ни одна страна Варшавского договора не будет принята в НАТО". В российских архивах, похоже, есть эта информация. Россияне также говорят, что слышали похожие обещания от членов Организации Варшавского договора.

Горбачёв признал, что он не получал письменных гарантий, это была часть "джентльменского соглашения". Критики говорят, что он совершил "большую стратегическую ошибку", но аналитик американской внешней политики Стэнли Кобер (Stanley Kober) недавно задался вопросом: "В чём была его ошибка? Вместо того чтобы быть благодарными за мирное завершение холодной войны, разве мы теперь можем смеяться над Горбачёвым, чья ошибка была в том, что он слишком сильно нам доверял? Разве так строится мир после холодной войны? Если да, то какую ещё реакцию нам ждать от россиян, кроме чувства предательства и подозрительности?".

Основополагающий акт Россия – НАТО усугубил недовольство России. Критики всех российских политических мастей высмеяли соглашение, а некоторые назвали Бориса Ельцина "предателем" за то, что он его подписал. Поскольку вопрос с Прибалтикой всё ещё остаётся нерешённым, и существуют разные мнения по поводу того, как интерпретировать фактическое вето на решения альянса, которого, как считает Ельцин, ему удалось добиться, впереди нас ждёт серьёзная напряжённость. Россия может ещё больше обозлиться, если не наступит резких улучшений в экономике и не прекратится разрушение институциональной власти.

Расширение организации может привести к ряду других непредвиденных последствий. В силу гарантий, прописанных в пятой статье Устава Североатлантического альянса, НАТО — прежде всего военное объединение. Его расширение касается военной расстановки сил в Европе, а не создания клуба демократических государств. Россия сейчас не чувствует угрозы, но она вынуждена будет предпринимать шаги по обеспечению собственной безопасности с помощью сдерживания, что неизбежно приведёт к тому, что страна будет больше опираться на ядерное оружие. По этой и другим причинам расширение альянса подорвёт существующие соглашения по сокращению вооружения и сведёт на нет усилия по обеспечению ядерной безопасности.

Расширение НАТО также может подтолкнуть Россию создать свой собственный блок союзников. Москва уже начала заигрывать с Китаем — развивающейся державой, которая в будущем может противоречить западной политике. Пекину нужны российские технические и военные ноу-хау, а также энергетические ресурсы. Блок также может включать, помимо Белоруссии, другие бывшие советские республики, находящиеся под воздействием энергетических рычагов Москвы. Благодаря своим богатым ресурсами территориям Россия точно сможет справиться с нынешними проблемами. В XXI веке дальнейшее ослабление сотрудничества между Москвой и Западом может сказаться на нашем доступе к мировым поставкам нефти, запасы которой сосредоточены в России и вокруг её границ.

Пока мы обсуждаем ратификацию включения в НАТО новых членов, попавших в альянс за счёт Москвы и ценой её изоляции, стоит поразмыслить над уроком, который мы получили кровью наших предков. Нельзя построить безопасность за счёт другого государства. Сегодня, вместо того чтобы расширять альянс, продвигающий военные гарантии времён холодной войны, нам лучше заняться поиском основ для усиленного сотрудничества.

Учитывая ядерную мощь, географическое положение, энергетические ресурсы и человеческий потенциал России, неспособность правильно взаимодействовать с ней может иметь долгосрочные последствия. Без согласованных усилий по поиску нового, более значимого взаимодействия, Россия может вновь поглотить и отвлечь нас и увести ценные ресурсы из нашей внутренней политики, и "российский вопрос" станет актуальной проблемой национальной безопасности в XXI веке.

*Сьюзен Эйзенхауэр — президент консалтинговой компании Eisenhower Group, внучка президента Дуайта Эйзенхауэра. Написала эту статью вместе с Энн Макелвой (Anne McElvoy). Статья была опубликована 12 июля 1997 года.