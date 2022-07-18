«Хорошая компания для HIMARS». Украина получила ракетные системы M270

Украина получила первые реактивные системы залпового огня M270 из Великобритании

Минобороны Украины сообщило о получении первых реактивных систем залпового огня M270 из Великобритании. Глава ведомства Алексей Резников уточнил, что в страну уже доставлены три РСЗО M270 и будут поступать еще. В Киеве выразили надежду, что получат от партнеров ракеты дальностью поражения 300 км. Украинское военное ведомство также сообщило, что в нынешних условиях тратит свой годовой бюджет за месяц и пока не может прогнозировать свои расходы в следующем году.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что первая партия переданных Лондоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 производства США прибыла на Украину.

"Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам", - заявил Резников.

В интервью украинской службе «Би-би-си» министр уточнил, что Киеву уже доставлены три РСЗО M270 и будут поступать еще.

В июне глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщал, что Лондон поставит Киеву РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.

Офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев в беседе с ТАСС заявил, что российским военным "жизненно необходимо уничтожать" РСЗО М270 и М142 HIMARS.

"Из всего возможного вооружения, поставляемого коллективным Западом, как раз-таки РСЗО М270 и М142 HIMARS являются самыми опасными и способными более всех иных имеющихся у Вооруженных сил Украины вооружений влиять на ход боевых действий", - считает эксперт.

По его словам, такие РСЗО позволяют поражать цели не только вблизи линии фронта, но также в тылу противника. Для РСЗО М270 существует порядка 20 типов боеприпасов. В зависимости от применяемого типа дальность поражения целей составляет от 32 до 500 км.

Украина ждет ракет большей дальности

Киев ожидает поставок ракет для РСЗО HIMARS дальностью поражения 300 км, которые украинской армии должны отправить из США, пишет Financial Times. Как утверждает украинский министр обороны, HIMARS уже позволили Украине «изменить ход конфликта».

«США не хотели отправлять HIMARS, которые имеют дальность действия 80 км, и боеприпасы с GPS-наведением, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации войны. Резников заявил, что он уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе и версию с радиусом действия 300 км», - указывает FT.

По словам Резникова, Киев использовал РСЗО, чтобы нанести удары по российским складам боеприпасов и военным базам.

«Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще больше дальности», - сказал министр.

Вашингтон ранее сообщал, что предоставит Украине военную помощь на $400 млн, а в новый пакет помощи включат в том числе четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

В Минобороны РФ утверждали, что две установки HIMARS были уничтожены ракетами ВС РФ. Пентагон опроверг заявления Минобороны об уничтожении РСЗО.

Потратить годовой бюджет за месяц

Резников также рассказал, что годовой бюджет Минобороны Украины в условиях военного конфликта тратится за один месяц.

"Ситуация следующая - и это совершенно не секрет. Сегодня я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны", - сказал глава военного ведомства.

Он уточнил, что есть две основные статьи расходов.

"Первая [линия расходов] - это денежное обеспечение для военных и, к сожалению, выплаты за ранение или потерю кормильца. Вторая - это на вооружение. Не все материально-техническое обеспечение нам поступает бесплатно, я еще много чего покупаю", - объяснил Резников.

Он заявил, что пока неизвестно, какой бюджет запросит Минобороны на следующий год.

"Это сложная история, потому что я не буду просить от ВВП. Я буду давать реальную потребность. С министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем будем садиться и думать, что с этим делать. Потому что на самом деле деньги - это очень сложный вызов", - поделился министр.

Ранее Украина выделяла на безопасность и оборону около 5% своего ВВП.

HIMARS оказалась в России

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на личные источники, заявил, что в распоряжении российских военных появилась американская РСЗО HIMARS.

«До конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными, но на данный момент установка уже в России», - пишет Telegram-канал и утверждает, что исправная РСЗО может стать для Вашингтона «чувствительной потерей».

«Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им», - отмечают авторы канала.

Алиса Андреева