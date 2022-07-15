TerraLUNA Unity отзывы: чем платформа брокера лучше остальных?

TerraLUNA Unity — торговое и инвестиционное программное обеспечение от GlobalBit Services Ltd., которое появилось на рынке в 2019 году. Несмотря на юный возраст, компания уже имеет сотни тысяч клиентов и более 300 сотрудников. Брокер был удостоен многочисленных отраслевых наград в 2019-2021 годах. Одним из преимуществ и ключевых особенностей TerraLUNA Unity является очень актуальная сегодня веб-платформа. Она отличается удобным интерфейсом, высокой информативностью, а также качественным техническим оснащением. Все эти компоненты позволяют трейдерам эффективно работать с терминалом и получать стабильную прибыль.

Отзывы о TerraLUNA Unity

Отзывов о TerraLUNA Unity, в которых трейдеры делятся впечатлениями о сотрудничестве с посредником, в Сети предостаточно. Их просто найти на профильных форумах, в социальных сетях (например, ВК и ОК), в блогах на Hashtap и Medium, в международных крипторесурсах:

И эти отзывы о TerraLUNA Unity содержат много интересной и полезной информации об онлайн-платформе. Так пользователей привлекают:

Наличие ПО собственной разработки с простым и понятным интерфейсом. Даже новичок осваивает программу приблизительно за полчаса. Стабильность рабочих процессов. Отзывы о TerraLUNA Unity свидетельствуют об уверенной работе терминала даже во время пиковых нагрузок на рынке. Мгновенная скорость обработки приказов. Заявка обрабатывается за доли секунды. Разнообразие инструментов для проведения качественного технического и фундаментального анализа.

Отзывы о TerraLUNA Unity в основной массе — превосходные. При этом ни один из авторов отзывов о TerraLUNA Unity не упоминает о каких-либо проблемах с выплатой прибыли, что является очень хорошим сигналом для начинающих инвесторов, которые только выбирают своего брокера.

Надежность и безопасность

Показателем надежности TerraLUNA Unity является тот факт, что основатели и управленцы компании много лет работают в сфере онлайн-трейдинга, предоставляя качественные финансовые услуги. Их имена хорошо известны в инвестиционном мировом сообществе. Это:

George Baker — C.E.O. GlobalBit Services Ltd.

Harrison Carter — Head of Finance Department.

Wilson Perry — Leading Crypto Analyst.

Вторым не менее важным фактором можно считать наличие у TerraLUNA Unity лицензий сразу нескольких регулирующих органов. Имея офшорную регистрацию, брокер, тем не менее, оформил разрешения на ведение финансовой деятельности у CySEC (Кипр), ЦРОФР (Российская Федерация), GURS (Великобритания) и FinCom (Гонконг).

Авторы отзывов о TerraLUNA Unity часто акцентируют, что полностью доверяют онлайн-брокеру. Высокий уровень надежности позволяет пользователям платформы не беспокоиться о сохранности собственных капиталов.

Преимущества онлайн-платформы

TerraLUNA Unity предоставляет торговый терминал собственной разработки. Он доступен для веб-браузеров и мобильных устройств, а также в виде десктопного приложения.

Онлайн-платформа позволяет торговать любыми активами, которые предлагает TerraLUNA Unity. При этом есть полный набор инструментов для построения графиков, предоставляющий возможность проводить технические исследования и аннотировать диаграммы.

Только технических индикаторов на онлайн-платформе — более семидесяти. Среди них:

трендовые;

осцилляторы;

настроений;

именные.

Ордера открываются в один клик, а уровни стоп-лосс и тейк-профит легко перемещаются в процессе торговли.

Авторы отзывов о TerraLUNA Unity считают, что эта платформа предназначена не только для новичков, но и для серьезных трейдеров, которым необходимы:

Инструменты элитного уровня для анализа и тестирования стратегий.

Способы генерировать идеи с помощью сканирования рынка и возможности отслеживать потенциальный риск/вознаграждение.

Инструменты адаптации и учебные пособия.

Полностью настраиваемое программное обеспечение.

Очевидно, что брокер не ошибся, разработав для клиентов совершенно особую программу для трейдинга.

Что предлагает TerraLUNA Unity

TerraLUNA Unity предлагает торговлю примерно на 250 различных финансовых рынках. Предложение включает в себя более 50 различных валютных пар, а также десятки товаров, таких как сырая нефть, газ и золото, и 40+ самых популярных криптовалют. Присутствует небольшой выбор международных акций и ETF в дополнение к 19 мировым индексам. По отзывам о TerraLUNA Unity, список активов для торговли позволяет ежедневно находить прибыльные торговые возможности.

Примечательно, что все, предложенное брокером, торгуется как CFD (контракты на разницу цен). Вместо того, чтобы вступать во владение базовым активом — скажем, евро при торговле валютной парой EUR/USD — трейдер покупает контракт, отражающий изменения в цене инструмента. CFD широко используются для торговли на Форекс и сырьевыми товарами. Они избавляют от головной боли, связанной с фактическим владением того или иного актива.

Условия для клиентов:

Минимальный депозит — 130 долларов США.

Выбор учетных записей. Простая регистрация.

Кредитное плечо от 10:1 для индексов до 200:1 для фиатных валют. Криптовалюты торгуются без плеча.

Минимальный объем позиции от 0.01 лота, что позволяет использовать грамотный риск-менеджмент.

Плавающие спреды – от 0.1 п. и разумные свопы. Исламских счетов нет.

Мгновенное пополнение депозитов (Visa / MasterCard / Маэстро / МИР / Payeer / ЮMoney / BTC).

Вывод прибыли в кратчайшие сроки — от пары часов до трех дней.

Качественное обучение и профессиональная аналитика. TerraLUNA Unity создал едва ли не лучшую в отрасли образовательную программу с начальными и углубленными курсами для трейдеров разного уровня подготовки.

Сопутствующие сервисы — рекомендации, совместные торговые сессии и многое другое.

Привилегии для VIP-инвесторов.

Высокопрофессиональная техподдержка с понедельника по пятницу.

Авторы отзывов о TerraLUNA Unity сходятся во мнении, что условия брокерского дома их устраивают как в целом, так и в мелочах.

Образование

Брокер выводит своих клиентов на новый уровень, предлагая всестороннее обучение. Это означает, что каждый желающий может изучить основы покупки и продажи финансовых активов без необходимости посещения специальных дорогостоящих курсов.

Команда TerraLUNA Unity подготовила руководства по ключевым терминам, разнообразные мини-курсы. Несколько раз в неделю проводятся вебинары, а персональную консультацию всегда можно заказать через личного помощника. Также на сайте доступна отличная библиотека электронных учебников по трейдингу.

В дополнение к образовательным ресурсам брокер предлагает финансовые новости в режиме реального времени, информацию о трендовых активах и анализ рыночных настроений.

Заключение

Востребованность брокерской компании во многом зависит не только от порядочности команды, но и от уровня предоставляемого программного обеспечения. Именно программа является основным инструментом трейдера. Любой баг торговой платформы способен нивелировать многочасовую работу пользователя. И весь коллектив TerraLUNA Unity ежедневно концентрируется на улучшении качества сервисов. Отзывы о TerraLUNA Unity подтверждают, что клиенты компании могут позволить себе не отвлекаться на решение технических проблем. Более того, в настоящее время в отрасли не так много брокеров, способных составить конкуренцию TerraLUNA Unity в части рабочего софта. Наверное, именно поэтому клиентская база торгового посредника расширяется день ото дня.