Путин присвоил звание Героя России космонавту Кудь-Сверчкову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту отряда госкорпорации «Роскосмос» Сергею Кудь-Сверчкову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу», — говорится в документе. Также космонавту-испытателю присвоили почетное звание летчика-космонавта.

В 2010 году Кудь-Сверчкова рекомендовали к зачислению в отряд космонавтов РКК «Энергия». Он проходил общекосмическую подготовку и получил квалификацию «космонавт-испытатель» в 2012 году. 14 октября 2020 года Кудь-Сверчков отправился в первый космический полет на корабле «Союз МС-17». Продолжительность полета составила 185 суток.

Ранее стало известно, что Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос».