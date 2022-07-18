МИНСК, 15 июл – РИА Новости. В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней участвовали расчеты ЗРК С-400, все учебные цели условно уничтожены, сообщило в пятницу минобороны республики.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2021/2022 учебный год 14 июля под руководством командующего ВВС и войсками ПВО прошла тренировка дежурных сил по ПВО. В ходе тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного (белорусско-российского – ред.) учебно-боевого центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400, принимавших участие в данном мероприятии".

"В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены", - подчеркивается в сообщении.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. До этого он говорил, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".

Лукашенко неоднократно говорил о желании иметь в Белоруссии комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.