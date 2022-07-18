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Военное обозрение

Командующий ВВС Британии: Мы способны взламывать ПВО противника при помощи роев беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Британии способны взламывать ПВО противника при помощи роев беспилотников. Они могут преодолевать оборону других стран, в том числе и российскую.

Как сообщает журнал Defense News, такое мнение высказал командующий ВВС Великобритании маршал авиации Майк Вигстон.

При этом военный ссылается на серию экспериментов, которые последние три года проводились с дронами в Британии. Было проведено 13 испытаний с беспилотниками пяти типов с различной полезной нагрузкой, показавших высокую эффективность применения роев БПЛА. Теперь Королевские ВВС готовы взять метод на вооружение для применения в реальных боевых операциях.

Источник изображения: topwar.ru

Аналитик в сфере обороны из Британии Джастин Бронк считает, что интенсивность применения авиации в большой степени зависит от возможности преодолевать ПВО противника. Яркой иллюстрацией этого утверждения, по его мнению, является вооруженный российско-украинский конфликт. Бронк отмечает, что у обеих армий здесь в большей степени действую сухопутные войска и артиллерия, а не воздушные силы. И эти наблюдения имеют большое значение для работы над усилением военной мощи западных стран.

Выступление маршала Вигстона проходило на международной конференции главнокомандующих воздушных и космических сил в Лондоне. В большой степени она была посвящена анализу проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине.

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Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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