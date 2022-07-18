Войти
Интерфакс-АВН

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - Роскосмос

480
0
0
Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

Первым космонавтом в экипаже корабля Crew Dragon станет, как и планировалось, Анна Кикина.

Ее место в экипаже "Союза МС-22" займет астронавт США Франциско Рубио

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

"В четверг, 14 июля 2022 года, Госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - сообщает в пятницу российская госкорпорация в своем телеграмм-канале.

Как сообщили в "Роскосмосе", космонавт Анна Кикина войдет, как и планировалось ранее в случае подписания соглашения, в состав экипажа американского корабля Crew Dragon в миссии Crew-5. Ее место в экипаже российского корабля "Союз МС-22" займет астронавт NASA Франциско Рубио.

"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", - отметили в госкорпорации.

14 июля замруководителя программы NASA Дана Вайгл сообщила, что США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на МКС.

6 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что соглашение о перекрестных полетах на МКС между РФ и США будет подписано в ближайшее время.

В июне начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил, что окончательная версия соглашения в данный момент проходит согласование в США, российская сторона ожидает получить согласованную версию в ближайшее время.

Ранее Харламов информировал, что дублером Анны Кикиной в составе экипажа американского космического корабля Crew Dragon в случае подписания соглашения станет космонавт Андрей Федяев.

25 июня в "Роскосмосе" сообщили, что Кикина готовится вылететь в США для прохождения недельной подготовки в компании SpaceX. Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5 запланирован на осень текущего года.

11 июня Рогозин сообщил, что госкорпорация ждет от NASA кандидатур астронавтов для включения в рамках перекрёстных полётов в экипаж "Союза МС-22", с российской стороны в состав американского экипажа войдёт Кикина.

10 июня стало известно, что правительство РФ одобрило ведение переговоров по подписанию соглашения между "Роскосмосом" и NASA по перекрестным полетам на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях на Международную космическую станцию. Судьба соглашения оставалась неясной из-за обострения российско-американских отношений на фоне военной операции РФ на Украине.

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
18.07.2022
Технарь вместо мемолога, или Какое наследство досталось новому главе «Роскосмоса»
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
08.06.2020
The Paper (Китай): после запуска SpaceX шутка Маска про батут больно уколола русских?
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
15.03.2019
Не прощай их, Юра
23.01.2018
Свои ребята
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»