Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - Роскосмос

Первым космонавтом в экипаже корабля Crew Dragon станет, как и планировалось, Анна Кикина.

Ее место в экипаже "Союза МС-22" займет астронавт США Франциско Рубио

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

"В четверг, 14 июля 2022 года, Госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - сообщает в пятницу российская госкорпорация в своем телеграмм-канале.

Как сообщили в "Роскосмосе", космонавт Анна Кикина войдет, как и планировалось ранее в случае подписания соглашения, в состав экипажа американского корабля Crew Dragon в миссии Crew-5. Ее место в экипаже российского корабля "Союз МС-22" займет астронавт NASA Франциско Рубио.

"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", - отметили в госкорпорации.

14 июля замруководителя программы NASA Дана Вайгл сообщила, что США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на МКС.

6 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что соглашение о перекрестных полетах на МКС между РФ и США будет подписано в ближайшее время.

В июне начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил, что окончательная версия соглашения в данный момент проходит согласование в США, российская сторона ожидает получить согласованную версию в ближайшее время.

Ранее Харламов информировал, что дублером Анны Кикиной в составе экипажа американского космического корабля Crew Dragon в случае подписания соглашения станет космонавт Андрей Федяев.

25 июня в "Роскосмосе" сообщили, что Кикина готовится вылететь в США для прохождения недельной подготовки в компании SpaceX. Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5 запланирован на осень текущего года.

11 июня Рогозин сообщил, что госкорпорация ждет от NASA кандидатур астронавтов для включения в рамках перекрёстных полётов в экипаж "Союза МС-22", с российской стороны в состав американского экипажа войдёт Кикина.

10 июня стало известно, что правительство РФ одобрило ведение переговоров по подписанию соглашения между "Роскосмосом" и NASA по перекрестным полетам на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях на Международную космическую станцию. Судьба соглашения оставалась неясной из-за обострения российско-американских отношений на фоне военной операции РФ на Украине.

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.