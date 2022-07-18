Рогозин подвел итоги своей работы в «Роскосмосе»

Президент России Владимир освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Бывший руководитель госкорпорации в своем Telegram-канале подвел итоги работы в «Роскосмосе» и поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу.

«Я пришел работать в "Роскосмос" в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад — в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия. Центр Хруничева находился, по сути, в банкротном состоянии — не было даже средств на выплату зарплаты. Не лучше была ситуация и на других предприятиях», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что в момент его назначения на предприятиях «Роскосмоса» проектирование вели с помощью ватмана и кульманов, а обрабатывающее оборудование устарело. По словам Рогозина, «аварийность зашкаливала», а отрасль была «практически деморализована».

«Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой — 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков», — сообщил Рогозин.

Также Дмитрий Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу. «Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья!» — сказал он.

Ранее стало известно, что генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» стал Юрий Борисов, который занимал пост вице-премьера. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Рогозин будет своевременно трудоустроен.