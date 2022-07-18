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Миссия "Союз – Аполлон": как это было

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Источник изображения: inosmi.ru

Пятнадцатого июля 1975 года стартовала первая совместная космическая миссия США и СССР

Ханнеке Вайтеринг (Hanneke Weitering)

15 июля 1975 года состоялся первый совместный испытательный орбитальный полет космических кораблей Соединенных Штатов и Советского Союза. Миссия под названием "Союз – Аполлон" ознаменовала торжественное окончание космической гонки.

Первыми с территории Казахстана стартовали российские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Несколько часов спустя из Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди в космос отправился командный модуль Apollo с астронавтами НАСА Томасом Стаффордом (Thomas Stafford), Вэнсом Брэндом (Vance Brand) и Дональдом Слейтоном (Donald "Deke" Slayton).

Спустя два дня аппараты встретились на орбите и состыковались, а приветственное рукопожатие членов двух экипажей стало первым в истории космоса.

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Казахстан
Россия
США
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NASA
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