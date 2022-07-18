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Интерфакс-АВН

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Госдума на внеочередном заседании в пятницу утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли.

394 депутата проголосовали "за", один воздержался.

По итогам голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что новые полномочия Думы об утверждении ряда министров и вице-премьеров требуют нового отношения к ним.

"Давайте исходить из того, что это наша ответственность. Мы сегодня, приняв решение об утверждении в должности Дениса Валентиновича (Мантурова), берем ответственность за то, что будем отказывать помощь и поддержку в развитии промышленности нашей страны, в решении других задач", - сказал Володин

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил введение новой должности в структуре правительства - вице-премьер, министр промышленности и торговли - необходимостью принятия быстрых решений в условиях беспрецедентных санкций.

"Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства РФ в четверг.

Мантурова Мишустин охарактеризовал как "профессионала с большим опытом работы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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1 комментарий
№1
18.07.2022 01:45
Все ничего, Авиапром раскрутили, автопром слабее, но терпимо. Электроэнергетика пока дюжит. IT технологии в координации с китайцами движется, крупнотоннажное производство СПГ идет, пока заминка с ГТД-110м серийно, можем в Рыбинске 4 двигателя в год, лицензионно Силовые Машины Сименс  ГТД-130 в Питере 8 машин в год тоже в стадии запуска. ВПК по всем направлениям свои разработки по плану выдерживает, все крупные мощности заводов задействованы пока на треть. Проблема пока одна, слишком много денег запланировали на автодороги с Китаем и на ЕС, тоже ж.д. ВСМ, возить некого. 70% сметной стоимости это самосвалы Китая  для перевозки грунта и материалов.
Суперзаминка  на два года , это спутниковая связь и оборудование 4-5G на земле, пока радиус станции 200 м.
Военная проблема, это задержка микроволновки на ВВС, на земле бронированный противопульно "Тигр" и лазер на ГАЗ-66 Садко трехосный.
Дел много...
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