Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Госдума на внеочередном заседании в пятницу утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли.

394 депутата проголосовали "за", один воздержался.

По итогам голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что новые полномочия Думы об утверждении ряда министров и вице-премьеров требуют нового отношения к ним.

"Давайте исходить из того, что это наша ответственность. Мы сегодня, приняв решение об утверждении в должности Дениса Валентиновича (Мантурова), берем ответственность за то, что будем отказывать помощь и поддержку в развитии промышленности нашей страны, в решении других задач", - сказал Володин

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил введение новой должности в структуре правительства - вице-премьер, министр промышленности и торговли - необходимостью принятия быстрых решений в условиях беспрецедентных санкций.

"Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства РФ в четверг.

Мантурова Мишустин охарактеризовал как "профессионала с большим опытом работы".