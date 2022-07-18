В США захотели вооружить Украину "до зубов"

Выученные уроки. Как Украине воспользоваться своим уникальным шансом

Бывший помощник Обамы по вопросам нацбезопасности Майкл Макфол на страницах "Украинской правды" изложил свое видение того, как Киев "прорвется к новому будущему". По его мнению, ВСУ должны вооружиться "до зубов". Он призвал переписать историю, усилить пропаганду и добиваться расширения антироссийских санкций.

Майкл Макфол

Существуют такие моменты в истории, похожие на момент "Большого взрыва", когда у вас есть возможность оставить позади свое прошлое и прорваться к новому будущему. Сейчас здесь, на Украине, именно такой важный момент.

Как использовать его для перехода на другой уровень? Как не упустить шанс, появляющийся раз в жизни? И какие уроки можно было бы извлечь из истории украинско-российских отношений и из примеров постсоветского восстановления?

Урок на будущее состоит в том, что в вопросе защиты своей страны вы ни на кого не можете положиться: ни на дипломатов, ни на НАТО или кого-то извне. В конце концов, Украина должна защищать собственную территорию. Сейчас, из-за этого трагического конфликта, мы, наконец, преодолели колебания Запада по оказанию вашей стране серьезной военной помощи. И когда конфликт закончится, следующей задачей должно стать вооружение Украины "до зубов".

Я считаю, что примерами этого являются такие страны, как Тайвань или Израиль, которые живут рядом с опасными соседями и поэтому инвестируют огромные ресурсы в оборону. Это будет стоить больших денег и потребует изменения отношения к армии на Украине. Но, к сожалению, я не вижу другого выхода. У меня вызывает обеспокоенность, что, когда наступит мир, все скажут: "О, хорошо, нам больше не нужны HIMARS, нам больше не нужны Javelin, нам больше не нужны никакие самолеты". Должен с этим не согласиться. Поэтому уже на следующий день после окончания этого конфликта вы должны начать готовиться к сдерживанию будущего.

В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? Не с Киевской ли Руси началась Россия?". Такими категориями рассуждают даже ученые и эксперты. Итак, еще один урок, вынесенный из этого трагического конфликта, заключается в том, что мы вместе, с помощью, прежде всего украинских ученых, должны иметь в распоряжении программу "переобучения" мира по истории Украины, чтобы эти мифы, наконец, были развеяны.

Нужна более активная кампания по продвижению информации. На мой взгляд, Соединенные Штаты тратят недостаточно денег на это. Это урок холодной войны: тогда мы были в этом лучшими – мы тратили больше денег на продвижение информации. Но сегодня ситуация еще сложнее. Это значит, что надо инвестировать в субсидии всех видов СМИ – в вашей стране, в моей стране.

Я приветствую то, что администрация Байдена сделала для укрепления НАТО, для вооружения Украины и введения новых санкций против России – это три основных компонента их стратегии. Я думаю, что они хорошо с этим справляются.

Но я считаю, что нужно сделать гораздо больше. Мы должны предать больше оружия, лучшего оружия, и предоставлять его как можно быстрее. Вот так все просто. С санкциями то же самое – мы много сделали, поздравляю. Но мы можем сделать гораздо больше в отношении индивидуальных санкций.