Elbit Systems поставит систему самообороны DIRCM ВВС Нидерландов

ЦАМТО, 15 июля. Компания Elbit Systems 14 июля сообщила, что выбрана поставщиком системы DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures), предназначенной для противодействия ракетам с ИК ГСН и бортовой системы РЭБ (EW) для оснащения самолета Gulfstream G650 МО Нидерландов.

Стоимость продажи и сроки поставки оборудования не разглашаются. В рамках контракта Elbit Systems поставит заказчику систему J-MUSIC, наряду с инфракрасной пассивной бортовой системой предупреждения об угрозах (PAWS IR) для самолета Gulfstream G650, что обеспечит высокий уровень защиты и резервирования.

На сегодняшний день налет заказанных систем DIRCM составляет "сотни тысяч часов". Они установлены на борту воздушных судов более 25 типов. В число заказчиков входят Израиль, Германия, многонациональный флот НАТО и др.

По заявлению генерального менеджера Elbit Systems ISTAR & EW Орена Сабага, "возросшая угроза самолетам от переносных зенитных ракетных комплексов увеличивает спрос на сертифицированные и проверенные в эксплуатации системы самообороны. Возможности Elbit Systems предоставлять комплексные решения позволят компании удовлетворить эти потребности".