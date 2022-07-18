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ЦАМТО

Польское радио: Польша купит у США подержанные танки Abrams на замену переданным Украине Т-72

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 15 июля. Польша приобретет 116 танков Abrams из состава армии США, передает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Польского радио.

"Польша купит подержанные танки Abrams у армии США. Речь идет о 116 ОБТ", – говорится в сообщении.

По данным радио, первые поставки танков должны начаться в начале 2023 года.

Отмечается, что подержанные танки Abrams должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший в Войске польском после того, как польская армия передала Украине несколько сотен танков Т-72.

Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams, напоминает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-72
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