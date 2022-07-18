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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников

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Российские пограничники
Российские пограничники.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

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Страны
Россия
Украина
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