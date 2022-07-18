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В Великобритании предложили концепцию «сокрушения» российской ПВО

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Concept art from the U.S. Air Force Research Lab
Concept art from the U.S. Air Force Research Lab showing a drone swarm that the service could potentially use in the future. Many governments are investigating expendable unmanned aerial vehicles as one technique for overcoming enemy air defenses.
Источник изображения: AFRL image

Проведенные Военно-воздушными силами (ВВС) Великобритании эксперименты показали, что рои беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут сокрушать противовоздушную оборону (ПВО) противника. Об этом пишет Defense News.

По словам главного маршала авиации Королевских ВВС Майка Вигстона, испытанная концепция будет предлагаться к использованию в реальных боевых действиях. Военный уточнил, что Королевские ВВС испытывали пять типов дронов в 13 экспериментах с различной полезной нагрузкой и оборудованием в течение трех лет.

Британский оборонный аналитик Джастин Бронк отметил, что проблема преодоления ПВО противника является ключевым препятствием для применения военной силы с воздуха. Эксперт отметил, что наблюдаемое на Украине имеет для западных стран «гораздо более серьезные последствия, чем для русских или украинцев», поскольку «и российские, и украинские вооруженные силы в конечном счете зависят от огромного количества наземной живой силы и артиллерии, в то время как объединенные силы Великобритании и других западных держав критически зависят от доступа в воздух и превосходства в воздухе».

Тем не менее, по мнению Бронка, идея небольших и дешевых БПЛА, атакующих средства ПВО роем, может оказаться неосуществимой, потому что им не будет хватать необходимой дальности и скорости. «Подведение роев дронов достаточно близко к сложным системам ПВО с радиусом действия в сотни километров требует рискованной и потенциально дорогостоящей тактики внедрения, которая сводит на нет широко упоминаемую экономическую выгоду от дешевых небольших беспилотников», — уверен специалист.

В июле The Drive заметило, что среди имеющихся в распоряжении Ирана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Россию могли бы заинтересовать дроны-камикадзе.

В ходе испытаний, проведенных в апреле армией США на полигоне Дагвей в штате Юта, один оператор поуправлял роем «убийц» из 28 дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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