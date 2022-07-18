Войти
РИА Новости

"Калибры" уничтожили в Виннице участников встречи командования ВВС Украины

525
0
+1
Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря
Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Удар высокоточных ракет морского базирования "Калибр" по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщили журналистам в Минобороны.

"Четырнадцатого июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", — говорится в сводке.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Точка-У
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.07.2022
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
15.06.2022
Поставляя оружие на Украину, ЕС приближает конец своего существования
15.06.2022
Пентагон намерен обеспечивать Киев развединформацией для нанесения ударов с помощью РСЗО
10.06.2022
Неотвратимая и планомерная
30.05.2022
США предостерегли Киев от ударов по России, но пообещали дальнобойное оружие
18.02.2022
LB: Украина поддержала притязания Японии на Курилы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»