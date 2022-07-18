Американский БПЛА-разведчик заметили неподалеку от Крыма

У российских границ в Черном море заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий США. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

В частности, зафиксировано, что стратегический разведывательный беспилотник НАТО RQ-4 Global Hawk в ночь на пятницу, 15 июля, осуществил вылет с американской военной авиабазы на итальянском острове Сицилия и примерно с 2:00 мск по настоящее время находится неподалеку от Крыма.

Кроме того, по направлению к БПЛА несколько раз выдвигался и возвращался обратно многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139, принадлежащий Турции.

13 июля сообщалось, что в день атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в небо были подняты несколько воздушных судов НАТО. Так, дрон RQ-4 Global Hawk с 4:00 до 22:00 мск находился над акваторией Черного моря — примерно до момента поступления первых сообщений об ударе объектам в Новой Каховке.

В феврале американское издание The Drive перечислило одиннадцать моделей самолетов и беспилотников стран НАТО, регулярно шпионящих за Россией. В их числе оказался и RQ-4 Global Hawk — он оснащен набором электрооптических, радиолокационных и электронных систем сбора информации, оптимизированных для работы с большой высоты.