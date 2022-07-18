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СВ Филиппин получили танковые мостоукладчики на базе шасси танка "Меркава"

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 15 июля. Сухопутные войска Филиппин получили два танковых мостоукладчика (AVLB) на базе шасси израильского танка "Меркава" Mk IV по контракту с компанией Elbit Systems.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на филиппинские СМИ, две машины были доставлены 12 июля в порт Батангас (провинция Батангас, Филиппины) и сейчас проходят техническую приемку комиссией службы закупок МНО Филиппин.

Мостоукладчики были закуплены в рамках межправительственного соглашения между Филиппинами и Израилем, которое является частью второго этапа пересмотренной "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" ("Горизонт-2"), рассчитанной на период 2018-2022 гг.

Как сообщает Shephard Media, ранее полагали, что новые гусеничные мостоукладчики будут выполнены на базе шасси немецкого танка "Леопард-2", однако компания Elbit Systems выполнила работы по интеграции системы AVLB на шасси ОБТ "Меркава" Mk IV по согласованию с СВ Филиппин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Продукция
Leopard-2
Merkava
Компании
Elbit Systems
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