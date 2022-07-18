Новые санкции против России показали, насколько слаба Америка

Новые санкции ЕС против России "по большей части символичные" и отражают утрату лидерства США в мире

Европа готовится принять седьмой пакет антироссийских санкций, однако в Китае не считают, что он будет эффективным. По словам экспертов, ЕС начал ощущать на себе их последствия и все больше сомневается в правильности действий США.

Европейский союз готовится утвердить и обнародовать седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ожидается, он будет включать запрет на импорт российского золота — крупнейшего неэнергетического товара, поставляемого на экспорт. Но, учитывая последствия предыдущих мер, особенно недавние действия Канады и Европы, китайские эксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе они не достигли своих целей, и ЕС все больше осознает тот факт, что ему будет нанесен больший ущерб, если он будет и дальше следовать за США и продолжит ужесточать санкции против Москвы.

Подготовка лидеров ЕС к новому, седьмому пакету должна возобновиться в четверг и пятницу и, вероятно, он будет одобрен государствами-членами к середине следующей недели, сообщили EURACTIV несколько дипломатов ЕС.

Кроме того, будет расширен список товаров двойного назначения, запрещенных для ввоза в Россию, и включены дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с Владимиром Путиным, которым будет запрещен въезд в Евросоюз, сообщает EURACTIV со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

По сообщениям СМИ, некоторые государства-члены продолжают настаивать на включении дополнительных контрмер в отношении энергетики в следующие пакеты, в то время как другие дипломаты подчеркивают, что у такого варианта нет шансов, поскольку ряд европейских стран по-прежнему сильно зависит от российского импорта энергоносителей, особенно газа.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил агентству Reuters в среду: "Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы, но уже ясно, что он не будет включать в себя ограничения на импорт российского газа, поскольку слишком многие государства-члены не могут достаточно быстро приспособиться к этой контрмере".

Этот новый пакет был согласован на саммите G7 в прошлом месяце между членами ЕС Францией, Германией и Италией и их соратниками – США, Канадой, Японией и Великобританией. Первые шесть раундов санкций включали замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов Центрального банка, отключение банков от международной системы обмена платежей SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Все это также происходит на фоне визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, поэтому наблюдатели считают, что Соединенные Штаты могут создать "ближневосточное НАТО", чтобы противостоять Ирану и убедить страны Персидского залива увеличить мировые поставки нефти, чтобы облегчить энергетический кризис, вызванный украинским конфликтом и западными санкциями против России.

"Так называемый седьмой раунд санкций направлен на то, чтобы продолжить оказывать давление на Россию. Это давление не может прекратиться, так же, как и помощь Украине, и уже совершенно неважно, в чем именно будут состоять санкции", — сказал в четверг The Global Times Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований при Китайском институте международных исследований.

Однако санкции могут быть в значительной степени стать символическими, поскольку мнения внутри ЕС расходятся по этому вопросу, подчеркнул господин Цуй.

Некоторые страны, снизившие зависимость от российского газа, активнее продвигают санкции вперед, но другие будут действовать более нерешительно, поскольку такой запрет окажет на них огромное влияние, отметил эксперт.

С момента начала российско-украинского конфликта США пытаются заставить европейские страны оказывать помощь Украине и вводить новые санкции против Москвы.

Их с каждым разом ужесточают, и меньше всего от этого страдает именно Америка, так как она, по сравнению с ее союзниками, не так сильно зависит от энергетики России и торговли с ней.

Однако европейские страны, имеющие очень тесные и взаимозависимые отношения с Россией в промышленности и энергетике, столкнулись и испытали на себе огромные негативные последствия, обрушившиеся на их предприятия и население.

Сообщается, что Запад второй раз за последние дни отказался от санкций против России, ссылаясь на решение Канады вернуть важную газовую турбину, чтобы помочь возобновить поставки газа в Германию. И это несмотря на призывы Украины повременить с возвратом оборудования.

Между тем газета Financial Times сообщила в среду, что ЕС стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой из-за Калининградской области, дав понять, что не будет блокировать поставки подпадающих под санкции товаров на территорию России.

После нескольких недель напряженности в отношениях между Россией, Литвой и ЕС, что, по словам Reuters, стало проверкой решимости Европы ввести санкции в отношении Москвы, Литва заявила в среду, что разрешит российским товарам, находящимся под санкциями, транзит через свою территорию в российский эксклав Калининград, изменив свою политику после получения новых руководящих рекомендаций Европейской комиссии.

Доставка большей части товаров в Калининград, граничащий с ЕС, осуществляется через литовские железные и автомобильные дороги, а с 17 июня были заблокированы некоторые грузовые перевозки из России в связи с санкциями, которые ввел Брюссель.

"Санкции Запада против России сейчас несостоятельны, так как обоюдоострый характер этих мер становится все более очевидным. Над мировой экономикой сейчас нависла опасность инфляции и даже экономической рецессии и стагфляции. Европейские страны начали задаваться вопросом, не обманули ли их США", — заявил в четверг The Global Times Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского народного университета.

Лидерство в мире имеет свою цену, и способность США возглавить антироссийский альянс остается под вопросом, поскольку страна страдает от собственных внутренних проблем, заявил Ван.

Господин Цуй подчеркнул, что для введения санкций потребуется некоторое время, и у стран ЕС есть свои расчеты, когда следует принимать реальные меры.

Китайские аналитики считают, что с точки зрения краткосрочных результатов санкции не достигли своих целей. Но большинство европейских стран находятся в ожидании, когда последствия ограничений для российской экономики проявятся в полной мере.

Пока неизвестно, будут ли они иметь большое влияние в долгосрочной перспективе, но санкции не являются правильным способом прекращения конфликта, заявили китайские эксперты, подчеркнув, что украинский кризис может быть разрешен только путем диалога и мирных переговоров.