F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин

ЦАМТО, 15 июля. Командование ВВС Филиппин подтвердило, что американская компания Lockheed Martin с F-16V Блок-50/52 и шведская Saab с JAS-39 "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку многоцелевых истребителей MRF (Multi-Role Fighter).

Как сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на представителя ВВС Филиппин полковника Мейнарда Мариано, хотя реализация проекта MRF уже одобрена, правительство пока не выделило на него средства.

В июне командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Коннор Энтони Канлас старший заявил, что предложенный командованием проект закупки многоцелевых истребителей MRF (Multi-Role Fighter) одобрен президентом страны Родриго Дутерте. По заявлению командующего, контракт на поставку самолетов может быть подписан в 2022 году.

Закупка многоцелевых истребителей предусмотрена в рамках второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин", который должен быть реализован в 2018-2022 гг.

В рамках проекта планируется приобрести не менее 12 многоцелевых истребителей, предназначенных для патрулирования территориальных вод и воздушного пространства страны. Согласно требованиям ВВС Филиппин, предлагаемый самолет MRF должен быть "четвертого поколения или выше".

Любой самолет, который будет выбран по итогам оценки, должен обладать возможностями по взаимодействию с состоящими на вооружении ВС Филиппин радиолокационными станциями. РЛС используются в составе системы ПВО для идентификации самолетов в воздушном пространстве страны.

Ожидается, что закупленные истребители MRF пополнят флот из 12 реактивных самолетов FA-50PH южнокорейской компании KAI, приобретенных в период с 2015 по 2017 гг.