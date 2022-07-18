Войти
ЦАМТО

F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин

468
1
0
Истребитель F-16V
Истребитель F-16V.
Источник изображения: taiwannews.com.tw

ЦАМТО, 15 июля. Командование ВВС Филиппин подтвердило, что американская компания Lockheed Martin с F-16V Блок-50/52 и шведская Saab с JAS-39 "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку многоцелевых истребителей MRF (Multi-Role Fighter).

Как сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на представителя ВВС Филиппин полковника Мейнарда Мариано, хотя реализация проекта MRF уже одобрена, правительство пока не выделило на него средства.

В июне командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Коннор Энтони Канлас старший заявил, что предложенный командованием проект закупки многоцелевых истребителей MRF (Multi-Role Fighter) одобрен президентом страны Родриго Дутерте. По заявлению командующего, контракт на поставку самолетов может быть подписан в 2022 году.

Закупка многоцелевых истребителей предусмотрена в рамках второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин", который должен быть реализован в 2018-2022 гг.

В рамках проекта планируется приобрести не менее 12 многоцелевых истребителей, предназначенных для патрулирования территориальных вод и воздушного пространства страны. Согласно требованиям ВВС Филиппин, предлагаемый самолет MRF должен быть "четвертого поколения или выше".

Любой самолет, который будет выбран по итогам оценки, должен обладать возможностями по взаимодействию с состоящими на вооружении ВС Филиппин радиолокационными станциями. РЛС используются в составе системы ПВО для идентификации самолетов в воздушном пространстве страны.

Ожидается, что закупленные истребители MRF пополнят флот из 12 реактивных самолетов FA-50PH южнокорейской компании KAI, приобретенных в период с 2015 по 2017 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Южная Корея
Продукция
F-16
FA-50
Gripen NG
Компании
KAI
Lockheed-Martin
Похожие новости
17.06.2022
Президент Филиппин одобрил закупку многоцелевых истребителей MRF
21.09.2021
Филиппины вряд ли приобретут истребители F-16V из-за их дороговизны
31.05.2021
Правительство Хорватии официально одобрило закупку истребителей Rafale
18.11.2019
Филиппины рассматривают Су-30 в качестве одного из вариантов для своих ВВС
04.02.2015
Битва «летающих парт»
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
1 комментарий
№1
18.07.2022 04:30
Манила показывает чудеса, столкнувшись с ИГИЛ у себя и прочими бандформированиями,они поняли что статрое оружие пустой звук и последние лет 5-7 берет только новое,пусть не в большом количестве, но берет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»