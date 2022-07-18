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Военное обозрение

Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму

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Источник изображения: topwar.ru

Проект оборонного бюджета США на рекордную для страны сумму одобрен Палатой представителей Конгресса. Сумма военных расходов в случае окончательного принятия проекта составит 840 млрд долларов. Такой суммы никогда не было в истории военных бюджетов США.

Кроме того, проект оборонного бюджета предполагает создание специального фонда для помощи Украине. В распоряжение фонда должно поступать до 500 млн долларов в год. Это свидетельствует о том, что США не намерены сворачивать военную поддержку Киева.

За проект бюджета проголосовали 329 конгрессменов, 101 конгрессмен выступил против принятия документа. С идеей создать фонд помощи Украине выступил председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Тезка знаменитого экономиста считает, что средства из этого фонда должны расходоваться на приобретение боеприпасов и иного вооружения для украинской армии.

После одобрения нижней палатой Конгресса за проект должны проголосовать в Сенате. Если сенаторы также поддержат проект, то он поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Нет сомнений, что глава Белого дома документ подпишет, поскольку американская администрация выступает наиболее последовательным сторонником увеличения военной помощи Киеву.

Таким образом, можно сделать вывод, что США не настроены на снятие глобальной напряженности, собираются и далее финансировать конфликт на Украине, а также увеличивать свою военную мощь в контексте противостояния России и Китаю.

Эксперты, комментируя рекордные цифры военного бюджета США, говорят о том, что в первую очередь эти показатели свидетельствуют об ускорении инфляции в американской экономике, а также о попытках военно-промышленного лобби воспользоваться ситуацией для новой сверхприбыли.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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1 комментарий
№1
18.07.2022 04:28
Не хило, вон все увеличивают бюджеты,а у нас Гущин все твердит хде взять деньги.
Увеличить бюджет и все.
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