Международная обстановка не повлияла на процесс подготовки российских космонавтов в США

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Космонавт Анна Кикина сообщила о сохранении профессиональных отношений во время тренировок в США для полета на корабле Crew Dragon на фоне международной обстановки.

"Со всеми теми людьми, с которыми я пересекалась на протяжении всей моей подготовки по этой программе, у меня складывались очень профессионального уровня, хорошие отношения и взаимопонимание, никаких отклонений во взаимопонимании я не наблюдала", - сказала Кикина в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5 запланирован на осень текущего года.

6 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что соглашение о перекрестных полетах на МКС между РФ и США будет подписано в ближайшее время.

10 июня стало известно, что правительство РФ одобрило ведение переговоров между "Роскосмосом" и NASA о заключении соглашения по перекрестным полетам на российских и американских пилотируемых кораблях на МКС. Судьба соглашения оставалась неясной из-за обострения российско-американских отношений на фоне российской военной операции на Украине.